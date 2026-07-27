Brasiliens WM-Ikone Parreira verlässt Intensivstation

Brasiliens WM-Ikone Carlos Alberto Parreira (83) ist nach seiner Lungenentzündung von der Intensivstation verlegt worden. Der frühere Weltmeister-Coach zeige eine "klinische Verbesserung seines Allgemeinzustands", teilte das behandelnde Krankenhaus in Rio de Janeiro am Montag mit.

Parreira sei demnach wach und kooperativ, auch seine Nierenfunktion habe sich stabilisiert. Er wurde daher auf eine Überwachungsstation verlegt, Mitte Juni war Parreira in der Klinik eingeliefert worden. Ende Juni wurde er operiert, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte und er an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste.

Parreira hatte die Selecao 1994 zum WM-Triumph in den USA geführt. Seit knapp drei Jahren kämpft er gegen das Hodgkin-Lymphom, eine Krebserkrankung des Lymphsystems. Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen machte im Januar 2024 über den Verband CBF die Diagnose publik, nachdem er sich bereits vier Monate lang einer Chemotherapie unterzogen hatte.