17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: Fans erleben die Stars hautnah Videoclip • 21 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Florian Plettenberg und Fabrizio Romano haben sich öffentlich eine Schlammschlacht geliefert und sich dabei gegenseitig heftige Vorwürfe gemacht.

"Du warst mal ein Vorbild", schrieb Florian Plettenberg am Montagmorgen auf der Plattform "X": "Auch für mich. Unglücklicherweise bist du es für mich nicht mehr. Ich bin einfach glücklich, dass ich ein Vorbild für andere sein kann." Was ist passiert? Am Sonntagabend postete Plettenberg, dass "mehr und mehr Dinge in diesem Business lächerlich" werden. Es gebe keine Einigkeit zwischen RB Leipzig und Real Madrid wegen Yan Diomande. Er wolle aber nach Madrid und habe eine mündliche Einigung. Olise vor Transfer? Real Madrid hat wohl Entscheidung getroffen

Max Eberls schwierigste Aufgabe steht noch bevor - vier Ladenhüter, ein Auftrag Fabrizio Romano hatte zuvor sein berühmtes "Here we go" gepostet und es so dargestellt, als sei der Deal bereits durch. Das schien Plettenberg zu nerven. Romano wiederum reagierte auf dessen Post und schrieb: "Keine Sorge, Diomande geht zu Real Madrid wie Klopp zu Deutschland. Frag nach den Fake News gestern, dass Manchester City 100 Millionen Euro für Diomande geboten habe." Und weiter: "Prüfe erst deine eigenen News und rede dann über mich." Plettenberg reagierte betroffen: "Uns Fake News vorzuwerfen mit einem Man-City-Gebot (niemals berichtet) hast du eine Linie überschritten." Er habe das nie öffentlich schreiben wollen, aber Romanos Klopp-Berichte wären "lächerlich und respektlos für jeden Journalisten, der ordentliche Berichterstattung betreibt" gewesen.

Plettenberg über Romano: "Dein größtes Problem" Romanos "Here we go", so der Vorwurf, sei viel zu früh gekommen, als es zwar schon absehbar war, die Details aber noch lange nicht geklärt gewesen wären. Erst ungefähr eine Woche später gab es die Verkündigung. Romano poste ständig Dinge viel zu früh und lösche auch mal Posts, wenn sie dann nicht eintreffen. Wichtige Entscheidung um Joshua Kimmich ist wohl gefallen Der wiederum wurde dann persönlich: "Vielleicht sollte ich Nachrichten von vor ein paar Jahren teilen, in denen du mich gefragt hast: 'Wie erhöhe ich meine Followerzahlen' oder 'Dein Job ist meine Motivation'". Jetzt sei er plötzlich der Lehrer, wie man diesen Job mache. "Dein größtes Problem ist", findet Plettenberg derweil: "Dass alles, was du nicht weißt oder hast, automatisch falsch ist oder niemals passiert ist."

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