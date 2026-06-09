1. FC Köln: Transfer-Absage von Said El Mala soll Bosse "fassungslos" gemacht haben

Said El Mala hat einem Transfer nach England nicht zugestimmt, obwohl der "Effzeh" das Angebot bereits akzeptiert hatte. Damit soll er die Bosse "fassungslos" gemacht haben. Die beschwichtigten umgehend.

Der Transfer von Said El Mala nach England scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ein Angebot, das der 1. FC Köln akzeptiert hatte, schlug der Youngster jedoch aus. Das bestätigte Geschäftsführer Thomas Kessler.

Damit soll er laut "Express" die Führungsetage "fassungslos" gemacht haben. Die Verantwortlichen sollen fest mit einem Transfer gerechnet haben.

"Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten. Nach reiflicher Überlegung hat sich Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden. Damit war das Thema für uns abgeschlossen", so Kessler in der "Bild".