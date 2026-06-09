Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Bundesliga

1. FC Köln: Transfer-Absage von Said El Mala soll Bosse "fassungslos" gemacht haben

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte"

Videoclip • 02:16 Min

Said El Mala hat einem Transfer nach England nicht zugestimmt, obwohl der "Effzeh" das Angebot bereits akzeptiert hatte. Damit soll er die Bosse "fassungslos" gemacht haben. Die beschwichtigten umgehend.

Der Transfer von Said El Mala nach England scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ein Angebot, das der 1. FC Köln akzeptiert hatte, schlug der Youngster jedoch aus. Das bestätigte Geschäftsführer Thomas Kessler.

Damit soll er laut "Express" die Führungsetage "fassungslos" gemacht haben. Die Verantwortlichen sollen fest mit einem Transfer gerechnet haben.

"Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten. Nach reiflicher Überlegung hat sich Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden. Damit war das Thema für uns abgeschlossen", so Kessler in der "Bild".

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:45 Uhr • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:45 Uhr • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

El Mala - Köln beschwichtigt Meldungen: "Sind solide aufgestellt"

Entsprechende Meldungen dementierte Finanzchef Philipp Türoff umgehend. "Der FC hat sich in den vergangenen Jahren finanziell so solide aufgestellt, dass wir auch ohne einen sofortigen Transfererlös bei Said El Mala in der Lage sind, den Kader zu verstärken", sagte er im "Express".

Ferner heißt es: "Der FC ist auch ohne so eine außerordentliche Transfereinnahme in diesem Sommer handlungsfähig. Transfererlöse sind ein wichtiges Element für einen gesunden Fußballklub, um den wirtschaftlichen Handlungsspielraum zu vergrößern. Ein finanzieller Zwang zu Spielerverkäufen besteht für uns jedoch nicht."

Beim England-Klub soll es sich um den FC Brentford handeln. Brighton & Hove Albion buhlt ebenfalls seit Wochen um den U21-Nationalspieler.

Mehr Bundesliga-News