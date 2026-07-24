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FC Bayern München: Michael Olise vor Wechsel? FCB hat Alternative wohl schon im Visier
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa
Videoclip • 01:13 Min
Michael Olise und Real Madrid: Beim FC Bayern sorgt das Thema offenbar weiter für Aufmerksamkeit. Noch will der Rekordmeister seinen Offensivstar langfristig binden, doch für den Fall eines Abschieds soll bereits ein möglicher Nachfolger auserkoren sein.
Beim FC Bayern laufen offenbar bereits die Planungen für verschiedene Zukunfts-Szenarien bezüglich der Causa Michael Olise.
Zwar besitzt der Franzose noch einen Vertrag bis 2029 und der Rekordmeister will den Offensivspieler langfristig halten, doch die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Real Madrid sorgen intern offenbar für Überlegungen, wie man im Ernstfall reagieren könnte.
Schon bei der Weltmeisterschaft soll Olise gegenüber Mitspielern angedeutet haben, dass ihn ein Wechsel nach Madrid reizen würde. Offizielle Angebote für den Franzosen weist Bayern aber aktuell konsequent zurück. Gleichzeitig arbeitet der Klub daran, den Vertrag mit dem 24-Jährigen auszuweiten und ihn finanziell zu entlohnen.
Sollte Olise eine Verlängerung ablehnen, könnte ein Verkauf in den kommenden Jahren dennoch zum Thema werden. Spätestens ab 2027 müsste Bayern abwägen, ob man den Offensivstar noch zu einer hohen Ablöse abgeben möchte.
Für diesen Fall haben die Münchner laut "Bild" bereits einen möglichen Ersatzkandidaten im Blick: Bradley Barcola von Paris Saint-Germain.
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FC Bayern: Barcola schon länger Thema
Der 23-jährige Franzose ist schon länger auf dem Radar der Bayern. Seine aktuelle Situation in Paris könnte einen Wechsel zusätzlich begünstigen.
Barcola muss sich bei PSG regelmäßig mit Einsätzen von der Bank begnügen und kämpft um einen festen Platz in der Startelf. Zudem sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung derzeit ruhen, obwohl sein Vertrag nur bis 2028 läuft.
Neben Bayern sollen auch Klubs aus der Premier League Interesse zeigen. PSG bewertet Barcola allerdings mit einer Ablöse von rund 150 Millionen Euro - eine Summe, die selbst für englische Topvereine eine hohe Hürde darstellt.
Finanziell könnte ein Wechsel nach München für den Flügelspieler ebenfalls interessant werden: Berichten zufolge verdient Barcola in Paris aktuell etwa sieben Millionen Euro brutto pro Jahr und könnte sein Gehalt beim deutschen Rekordmeister deutlich steigern.
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