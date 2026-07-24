FC Bayern München: Michael Olise vor Wechsel? FCB hat Alternative wohl schon im Visier

Michael Olise und Real Madrid: Beim FC Bayern sorgt das Thema offenbar weiter für Aufmerksamkeit. Noch will der Rekordmeister seinen Offensivstar langfristig binden, doch für den Fall eines Abschieds soll bereits ein möglicher Nachfolger auserkoren sein.

Beim FC Bayern laufen offenbar bereits die Planungen für verschiedene Zukunfts-Szenarien bezüglich der Causa Michael Olise.

Zwar besitzt der Franzose noch einen Vertrag bis 2029 und der Rekordmeister will den Offensivspieler langfristig halten, doch die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Real Madrid sorgen intern offenbar für Überlegungen, wie man im Ernstfall reagieren könnte.

Schon bei der Weltmeisterschaft soll Olise gegenüber Mitspielern angedeutet haben, dass ihn ein Wechsel nach Madrid reizen würde. Offizielle Angebote für den Franzosen weist Bayern aber aktuell konsequent zurück. Gleichzeitig arbeitet der Klub daran, den Vertrag mit dem 24-Jährigen auszuweiten und ihn finanziell zu entlohnen.

Sollte Olise eine Verlängerung ablehnen, könnte ein Verkauf in den kommenden Jahren dennoch zum Thema werden. Spätestens ab 2027 müsste Bayern abwägen, ob man den Offensivstar noch zu einer hohen Ablöse abgeben möchte.

Für diesen Fall haben die Münchner laut "Bild" bereits einen möglichen Ersatzkandidaten im Blick: Bradley Barcola von Paris Saint-Germain.