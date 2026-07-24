ran Fußball FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

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+++ 24. Juli, 11:33 Uhr: Leverkusen-Juwel könnte Bundesliga-Rekord knacken +++ Beim Werben um Leverkusen-Talent Kerim Alajbegovic deutet sich eine überraschende Wende an. Nachdem zuletzt Atalanta Bergamo als Favorit auf den Flügelspieler galt, soll nun der FC Chelsea beste Chancen auf eine Verpflichtung haben. Alajbegovic hatte Bayer nach Informationen des "kicker" bereits mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte. Die Werkself hatte ihn erst in diesem Sommer per Rückkaufoption für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg zurückgeholt. Dort überzeugte der Bosnier mit 17 Torbeteiligungen in 44 Spielen und steigerte seinen Marktwert innerhalb eines Jahres deutlich. Sollte Chelsea tatsächlich zuschlagen, könnte der Transfer eine historische Dimension erreichen. Medienberichten zufolge wird Alajbegovic mit einer Ablöse von rund 35 Millionen Euro bewertet – damit wäre er der teuerste U19-Spieler, der jemals aus der Bundesliga gewechselt ist. Den bisherigen Rekord hält Bayern mit der Verpflichtung von Renato Sanches für 35 Millionen Euro im Jahr 2016. In London könnte Alajbegovic eine Rolle als Ersatz für Alejandro Garnacho übernehmen. Zudem würde er dort auf Trainer Xabi Alonso treffen, unter dem er bei Bayer zwar nicht zum Einsatz kam, aber bereits mehrfach im Profikader stand.

+++ 23. Juli, 16:42 Uhr: VfB sucht wohl Seimen-Ersatz - kommt ein Keeper von Manchester United? +++ Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Stuttgarts Torhüter-Juwel Dennis Seimen sind die Schwaben unter Zugzwang, möglicherweise noch einmal extern nachzulegen. Wie die "Bild" berichtet, soll sich der VfB daher mit dem Tschechen Radek Vitek beschäftigen. Der 22-Jährige steht bei Manchester United unter Vertrag, war zuletzt aber einige Male verliehen, in der Saison 2025/26 etwa an den englischen Zweitligisten Bristol City. Nun wollen die "Red Devils" den 1,98-Meter-Hünen wohl erneut verleihen, was das finanzielle Risiko für den Bundesligisten minimieren würde. Der "Kicker" wiederum berichtet, dass dem Bundesligistem auch schon Norwegens vereinsloser Nationaltorhüter Orjan Nyland angeboten worden sei, der zuletzt noch bei der WM im Kasten stand. Zusätzlich bringt die "Bild" den früheren Bielefelder Stefan Ortega als möglichen Kandidaten ins Spiel. Der 33-Jährige, der zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag stand, soll aber nach einem Klub suchen, der ihm einen Stammplatz zusichert. Die Schwaben aber wollen wohl Ersatz primär zur Überbrückung bis zur Genesung von Seimen, der wegen einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September fehlen wird.

+++ 22. Juli, 10:05 Uhr: HSV bereitet Angebot für Vieira vor +++ In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Leihspieler Fabio Vieira beim Hamburger SV zu einem Schlüsselspieler. Die "Rothosen" würden die Dienste des Portugiesen auch gerne in der kommenden Saison erneut in Anspruch nehmen, Vieira steht aber noch bis Sommer 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag. Zwar war im Leihvertrag des 26-Jährigen eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro verankert, diese Summe wollte und konnte der HSV aber nicht bezahlen. Nun bahnt sich in der Personalie aber offenbar Bewegung an. "Fabio Vieira ist ein großartiger Spieler, um den wir gefühlt gerade täglich kämpfen. Wir haben bei Arsenal unser Interesse mit Zahlen hinterlegt", verriet HSV-Boss Eric Huwer in einer Fragerunde am Rande des Trainingslagers in Österreich vor anwesenden Fans. Die Norddeutschen wollen für die Verpflichtung des hochveranlagten Offensivspielers keine Unsummen zahlen, man hoffe aber dennoch weiterhin auf eine Einigung. "Wir trauen uns zu, Vieira im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot zu machen – ohne Schulden aufzunehmen. Ob er und der FC Arsenal das annehmen, darauf sind wir sehr gespannt. Wir haben intern gemeinsam einen klaren Korridor abgestimmt."

+++ 21. Juli, 06:59 Uhr: Schalke will wohl ehemaligen Frankfurter +++ Wie "Sky" und die "WAZ" übereinstimmend berichten, will der FC Schalke 04 den ehemaligen Frankfurter Leistungsträger Jesper Lindström verpflichten. Der Offensivspieler steht aktuell beim SSC Neapel unter Vertrag, verbrachte die vergangene Rückrunde jedoch als Leihgabe beim VfL Wolfsburg. Dort kam er auf 15 Spiele. Demnach wollen die Gelsenkirchener den Dänen mit einer Kaufpflicht ausleihen. Das gleiche Modell wendete S04 bereits bei Robin Gosens an. Demnach seien die Klubs bereits seit Tagen in Verhandlungen.

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+++ 14. Juli, 19:18 Uhr: Aston Villa will Bayern-Star verpflichten - Weiterer Bundesliga-Star soll kommen +++ Aston Villa möchte offenbar João Palhinha vom FC Bayern ausleihen. Das berichtet "The Athletic". Der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel war zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen, in München kam der Portugiese nie so richtig zum Zug. Außerdem soll der Transfer des Schweizer WM-Stars Johan Mazambi zu Aston Villa auf der Zielgeraden sein. Der SC Freiburg darf offenbar mit einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro rechnen. Darüberhinaus haben die Villans dem Bericht zufolge ein Auge auf den Brasilianer João Gomes von Wolverhampton geworfen.