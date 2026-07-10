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Albert Riera tritt erneut gegen Eintracht Frankfurt nach: "Du bist ein Niemand"

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

Bundesligas Mucki-Monster: Da kann selbst CR7 einpacken

Videoclip • 01:21 Min

Die Amtszeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt war ein Reinfall. Mehrere Wochen nach der Trennung tritt der Spanier nach - und holt zum Rundumschlag aus.

Genau so unrühmlich wie die Zeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt lief, endete sie auch schließlich.

Zwar bedankten sich alle Beteiligten förmlich bei- und untereinander, Wochen später holt Riera jedoch zum Rundumschlag aus.

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Albert Riera poltert: "Nur Markus Krösche und ich waren da"

In einer Instagram-Story übt der Spanier scharfe Kritik an Verantwortlichen der SGE. "Das waren die einzigen Personen, die von morgens bis abends da waren, um das Chaos zu beseitigen", schreibt er, unterlegt mit einem Bild von Markus Krösche und sich: "Nur Markus Krösche und ich waren da."

An wen die Kritik ging, wollte der ehemalige spanische Nationalspieler nicht explizit aussprechen. "Ich werde deinen Namen nicht nennen, denn du bist ein Niemand", schrieb er. Mutmaßlich soll es dabei um Vorstandssprecher Axel Hellmann gehen.

"Ich weiß noch immer nicht, wofür dich der Klub eigentlich bezahlt", schimpft Riera weiter: "Die Eintracht war ein Geist zu meiner Zeit. Vielleicht tauchen die Leute erst auf, wenn es Erfolg gibt."

Hellmann hatte Riera in der "FAZ" kritisiert, er sei nicht bereit gewesen, sich mit der Bundesliga oder der SGE auseinanderzusetzen.

Zum Schluss sagte der ehemalige Spieler des FC Liverpool, nachdem er dem Klub alles Gute gewünscht hatte: "Nur Feiglinge reden hinter deinem Rücken." Die Story ist mittlerweile nicht mehr abrufbar.

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Riera-Entdecker warnte Eintracht: "Andere würden sagen krankhaft"

Bereits kurz nach seinem Amtsantritt warnte Adam Delius, der "Entdecker" des Spaniers und Sprungbrett zu seinem ersten Trainerjob, vor seinen Charakterzügen im ran-Interview.

"Sein Verhalten ist oftmals unverständlich, und andere würden sagen, krankhaft", sagte er über Riera: "Er ist leider so sehr von sich selbst überzeugt, dass er selbst Gott fragen würde: 'Ich bin jetzt hier, wo sitzt denn Du?'"

Das gesamte Interview gibt es hier zum Nachlesen.

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