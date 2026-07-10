ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans zerreißen neue Trikots: "Wie die Müllabfuhr!" Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 10. Juli, 10:05 Uhr: Konkrete Schritte? El Mala zum BVB wird heißer +++ In seiner ersten Bundesligasaison beim 1. FC Köln brachte es Said El Mala auf 13 Tore und fünf Vorlagen. Wenig überraschend hat der Senkrechtstarter damit das Interesse größerer Klub geweckt. Wie lange bleibt der 19-Jährige also noch in Köln? Laut "Sky" soll Borussia Dortmund bereits erste Schritte für einen möglichen Transfer unternommen haben. Dem Bericht zufolge sollen sowohl El Mala als auch seine Mutter, die als seine Beraterin fungiert, einen Wechsel zum BVB "befürworten". Auch die Kölner würden einem Abschied wohl unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. Auch die entsprechenden Details sollen sie den Schwarz-Gelben bereits mitgeteilt haben. Inhaltlich geht es neben dem Gehalt wohl um eine mögliches Handgeld und die "komplette Ablösestruktur". Aber: Ein Durchbruch soll noch in weiter Ferne sein, was wohl vor allem an der Ablöseforderung der Kölner liegt. Demnach sollen inklusive Bonuszahlungen rund 50 Millionen Euro fällig werden, was beim BVB "für Zurückhaltung" sorgen soll.

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+++ 5. Juli, 18:21 Uhr: Doch kein Karriereende - Ex-BVB-Star Süle kickt in der Kreisliga weiter +++ Von der Champions League in die Niederungen des Amateurfußballs: Der frühere Nationalspieler Niklas Süle setzt seine Karriere beim SV Tiefenbach in der Kreisliga Sinsheim in Baden-Württemberg fort - um noch einmal Spaß mit seinen Kumpels zu haben. "Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist", sagte der 30-Jährige bei Sky. Für ihn sei es nach 13 Jahren Profifußball "ein absolutes Geschenk", ergänzte der 49-malige Nationalspieler, "mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können". Süle hatte vor einigen Wochen seine Profikarriere bei Borussia Dortmund beendet. In Tiefenbach muss er sich farblich zumindest nicht umgewöhnen: Die Vereinsfarben sind auch beim Kreisligisten Schwarz und Gelb. Zudem dürfte Süle auch in puncto Ernährung keine Probleme bekommen. Das Gewicht des wuchtigen Verteidigers war immer wieder Thema gewesen. Süle hatte am Ende seiner BVB-Zeit verletzungsbedingt gefehlt. Im April hatte er sich am Knie verletzt und auch deshalb aufgehört. Er bestritt unter anderem für Dortmund und den FC Bayern 299 Bundesligaspiele. Mit den Münchnern hatte Süle 2020 die Champions League durch einen Finalsieg gegen Paris Saint-Germain gewonnen, mit Dortmund hatte er gegen Real Madrid 2024 noch einmal im Finale der Königsklasse gestanden - jetzt geht es gegen Weiler oder Epfenbach.

+++ 4. Juli, 09:41 Uhr: Sommer-Neuzugang darf noch nicht mittrainieren +++ Bereits seit Monaten steht der Wechsel von Kaua Prates zu Borussia Dortmund fest. Der 17-jährige Linksverteidiger kommt von Cruzeiro aus Brasilien. Allerdings: Weil er Nicht-EU-Ausländer und noch minderjährig ist, darf er aktuell nicht an Pflichtspielen teilnehmen. Da er am 12. August seine Volljährigkeit feiert, wäre das zwar eigentlich kein Problem, doch auch der Trainingsbetrieb ist dem Brasilianer nicht gestattet. Laut "Bild" bemüht sich der BVB nun um eine Gastspielergenehmigung von Cruzeiro. Damit könnte der aktuell verletzte Außenverteidiger immerhin mittrainieren. Das erste Pflichtspiel der Dortmunder steigt am 22. August, der FC Bayern München wartet im Franz-Beckenbauer-Supercup (live in Sat.1 und auf Joyn).

+++ 2. Juli, 21:59 Uhr: Klopp gesteht - diese zwei Weltstars hätte er beinahe zum BVB geholt +++ Als Experte bei der WM für "MagentaTV" plauderte Jürgen Klopp über seine Ära beim BVB aus dem Nähkästchen und sprach unter anderem über zwei zukünftige Weltstars, die einst fast unter ihm in Dortmund gelandet wären. Laut eigener Aussage hätte Klopp nämlich 2013 gerne Sadio Mane und Kevin De Bruyne zum BVB gelotst. "Ich hatte Sadio nach Dortmund eingeladen. Wir haben geredet. Der Kollege kam an, hatte die Haare so gefärbt – das hat er später immer noch so gehabt – und die Basecap saß schräg auf dem Kopf. Und dann beim Reden konnte er mir nicht in die Augen gucken", sagte Klopp: "Ich habe das missverstanden. Er war unsicher und ich habe es falsch gelesen. Dann habe ich gedacht, er ist noch nicht so weit. Dann ist er nach Southampton gegangen. Da hat er mir dann aber gezeigt: 'Oh, ich bin so weit'." Später holte Klopp Mane dann vom FC Southampton zum FC Liverpool und das Duo gewann zusammen unter anderem die Champions League und den Titel in der Premier League. Noch weiter war man einst offenbar sogar De Bruyne, es fehlte nur noch die Unterschrift. "Kevin De Bruyne ist ein Top-Top-Spieler. Und ich hatte ihn schon praktisch in Dortmund. Er war meine Toplösung und dann kam uns Jose Mourinho dazwischen. Der kannte mich damals wahrscheinlich noch gar nicht", erinnerte sich Klopp. Mourinho war als damaliger Chelsea-Coach der Boss de Bruynes und somit wurde aus dem angedachten Deal nichts. "Jose wollte nicht. Er hat ihm wohl gesagt: Komm Junge, bleib noch bei Chelsea, probier's", ergänzte Klopp. Eine Erfolgsgeschichte wurde die Zusammenarbeit von De Bruyne und Mourinho aber nicht, schon Anfang 2014 wechselte der Belgier zum VfL Wolfsburg und wurde anschließend bei Manchester City zum absoluten Topstar.

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