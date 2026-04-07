Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen live: Bundesliga im TV, Stream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt am 29. Bundesliga-Spieltag Bayer Leverkusen. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die Bundesliga ist in der heißen Saisonphase angekommen. Am 29. Spieltag empfängt Borussia Dortmund am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr Bayer Leverkusen.

Während die zweitplatzierten Dortmunder einen komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den Dritten RB Leipzig haben, steht die Werkself im Kampf um Europa gehörig unter Druck.

Aktuell rangiert das Team von Trainer Kasper Hjulmand nur auf Platz sechs und würde damit an den Conference League Playoffs teilnehmen.

Der Rückstand auf einen Europa-League-Platz beträgt aber nur einen Zähler, hin zur Königsklasse sind es vier Punkte. Um im Kampf um die europäischen Plätze Druck auszuüben, brauchen die Gäste also unbedingt Zählbares.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Bundesligaspiel zwischen den beiden Klubs.