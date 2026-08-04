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Fußball

Borussia Mönchengladbach: Wechsel von WM-Spieler fix

Veröffentlicht:

von SID

taff

Verkommt die Fußball-WM jetzt zu einem Luxusereignis?

Videoclip • 01:34 Min • Ab 12

Der US-amerikanische Nationalspieler Giovanni Reyna verlässt die Fohlen und wechselt nach Frankreich. Aufgrund zahlreicher Verletzungen konnte der Offensivspieler bei Borussia Mönchengladbach nie richtig Fuß fassen und sein Potenzial nicht voll ausschöpfen.

Giovanni Reyna verlässt nach nur einer Saison den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Wie der Traditionsverein am Dienstag bekannt gab, wechselt der amerikanische Nationalspieler zum französischen Erstligisten Racing Straßburg. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

"Gio ist ein exzellenter Spieler, der in seinem Jahr hier bei Borussia sein Potenzial leider nur angedeutet hat, dazu aufgrund einiger Verletzungen nicht dauerhaft seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen konnte", sagte Sportchef Rouven Schröder:

Borussia Mönchengladbach: Richtiger Schritt

"Wir haben klar gesagt, dass wir den Kader verändern und verkleinern wollen und müssen. Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung in diesem Sommer der richtige Schritt für beide Seiten ist."

Reyna war erst im vergangenen Sommer vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. In Gladbach kam er aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, in 19 Pflichtspielen gelangen ihm ein Tor und eine Vorarbeit.

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