Fußball
Bundesliga: Hamburger SV verpflichtet Mittelfeld-Talent aus Troyes
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
Der Hamburger SV verstärkt sich für die nächste Saison mit Martin Adeline, einem vielversprechendem Youngstar aus Frankreich.
Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC verpflichtet. Wie der HSV am Montagabend bekannt gab, unterzeichnete der 22-Jährige einen "langfristigen Vertrag".
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"Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: "Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel, hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen, und arbeitet leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball."
Adeline hatte im Nachwuchsbereich ein Jahr bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verbracht und war von dort zu Stade Reims gewechselt. Dort avancierte der Franzose zum Profi und lief 14 Mal in der Ligue 1 auf. Nach Leihen an Rodez AF und den FC Annecy wechselte er im Sommer 2024 nach Troyes. Mit 21 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen trug Adeline in der vergangenen Saison maßgeblich zur Rückkehr des Klubs in die Ligue 1 bei.
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