Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Bundesliga: Hamburger SV verpflichtet Mittelfeld-Talent aus Troyes

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung

Videoclip • 01:12 Min

Der Hamburger SV verstärkt sich für die nächste Saison mit Martin Adeline, einem vielversprechendem Youngstar aus Frankreich.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC verpflichtet. Wie der HSV am Montagabend bekannt gab, unterzeichnete der 22-Jährige einen "langfristigen Vertrag".

Nächste Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 10. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 10. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

"Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: "Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel, hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen, und arbeitet leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball."

Adeline hatte im Nachwuchsbereich ein Jahr bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verbracht und war von dort zu Stade Reims gewechselt. Dort avancierte der Franzose zum Profi und lief 14 Mal in der Ligue 1 auf. Nach Leihen an Rodez AF und den FC Annecy wechselte er im Sommer 2024 nach Troyes. Mit 21 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen trug Adeline in der vergangenen Saison maßgeblich zur Rückkehr des Klubs in die Ligue 1 bei.

Auch interessant: 1. FC Köln - "Feste Überzeugung": Sportchef Thomas Kessler rechnet mit Said El Malas Verbleib

Mehr Fußball-News