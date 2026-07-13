Said El Mala gilt als einer der heißesten Aktien aus der Bundesliga auf dem Transfermarkt. Zurzeit deutet jedoch alles auf einen Verbleib beim 1. FC Köln hin.

Es habe das ein oder andere Angebot gegeben, "aber es hat nicht zum Transfer geführt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird", sagte Kessler beim Trainingsauftakt am Montag.

Beidseitige Freude macht Lust auf mehr

El Mala habe einen "langfristigen" Vertrag (bis 2030) und sei "super happy" bei den Rheinländern. "Heute gehe ich davon aus, dass er unser Spieler ist. Er wirkt voller Tatendrang und freut sich total, hier zu sein", berichtete Kessler: "Und wir sind auch total happy, dass wir es so haben."

Seit Monaten kursieren Gerüchte um El Malas Zukunft. Medienberichten zufolge soll der 19-Jährige, der von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach einer starken Saison nicht für die WM nominiert worden war, zuletzt ein Angebot des FC Brentford aus der englischen Premier League ausgeschlagen haben.

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Unabhängig von El Mala sind die Personalplanungen der Kölner noch nicht abgeschlossen. "Zufriedenheit brauche ich heute nicht. Wir haben einiges an Arbeit zu tun. Ein bisschen haben wir schon was gemacht. Wir haben bis jetzt schon ein paar intensive Wochen und wir gehen schon davon aus, dass noch ein bisschen was dazukommen wird", sagte Kessler, der Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld und die Offensive in Aussicht stellte.

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