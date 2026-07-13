Fußball-WM 2026
WM 2026: Argentinien setzt gegen England auf "Glückstrikot" - es erinnert an Diego Maradona
Aktualisiert:von SID
:newstime
Verschwörungstheorien um Messis Argentinier: Was ist dran?
Videoclip • 01:33 Min • Ab 12
Argentinien baut gegen England auf sein Glückstrikot. Messi und Co. befinden sich auf den Spuren von Diego Maradona.
Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi dürfen im WM-Halbfinale gegen England in ihrer "Glücksfarbe" auflaufen. Der Titelverteidiger wird am Mittwoch (21.00 Uhr im Joyn-Stream) in Atlanta im dunkelblauen Auswärtstrikot spielen - und weckt in der Heimat damit bereits gute Erinnerungen an die bisherigen WM-Duelle mit den Three Lions.
Hier kostenlos streamen: Das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien am 15. Juli ab 21 Uhr auf Joyn
In Dunkelblau hatte Argentinien die legendären WM-Siege gegen England in den Jahren 1986 und 1998 gefeiert. Im Viertelfinale des Turniers 1986 schrieb Diego Maradona mit seinem Treffer mit der "Hand Gottes" Fußballgeschichte, zwölf Jahre später gewann Argentinien im Achtelfinale nach Elfmeterschießen. 1966 und 2002, als die Südamerikaner in ihren traditionellen himmelblau-weißen Trikots aufliefen, schieden sie gegen England aus.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live
240 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live
240 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: England - Argentinien live
240 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: England - Argentinien live
240 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball
Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko
150 MinBald verfügbar
Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball
Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko
150 Min
WM 2026: Argentinien mit Aberglaube zum Sieg?
Von einem "Trikot voller großartiger Erinnerungen" schrieb die Zeitung Clarin. In anderen argentinischen Medien kam bereits das Thema Aberglaube auf, der Verband sei mit dem Wunsch an die FIFA herangetreten, in Dunkelblau spielen zu dürfen, hieß es.
WM 2026: Das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien am 14. Juli ab 21:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada lief Argentinien bislang einmal im Auswärtstrikot auf. Gegen Jordanien gewannen Messi und seine Teamkollegen in der Gruppenphase mit 3:1.
Weitere WM-News lesen:
WM
Immer wieder Infantino im Bild: Wieder eine TV-Vorgabe?
WM
Tuchel vs. Bellingham: Der Grund für den England-Zoff
WM
Kommentar: Klare Sache - darum darf die WM nicht erweitert werden!
WM
Uruguay sucht Trainer: Legende soll Bielsa-Nachfolger werden
WM
Alonso: Spanien "hat alles", um Weltmeister zu werden
WM
WM 2026 - Niederländischer Referee Dieperink stirbt mit 38