Argentinien baut gegen England auf sein Glückstrikot. Messi und Co. befinden sich auf den Spuren von Diego Maradona.

Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi dürfen im WM-Halbfinale gegen England in ihrer "Glücksfarbe" auflaufen. Der Titelverteidiger wird am Mittwoch (21.00 Uhr im Joyn-Stream) in Atlanta im dunkelblauen Auswärtstrikot spielen - und weckt in der Heimat damit bereits gute Erinnerungen an die bisherigen WM-Duelle mit den Three Lions.

In Dunkelblau hatte Argentinien die legendären WM-Siege gegen England in den Jahren 1986 und 1998 gefeiert. Im Viertelfinale des Turniers 1986 schrieb Diego Maradona mit seinem Treffer mit der "Hand Gottes" Fußballgeschichte, zwölf Jahre später gewann Argentinien im Achtelfinale nach Elfmeterschießen. 1966 und 2002, als die Südamerikaner in ihren traditionellen himmelblau-weißen Trikots aufliefen, schieden sie gegen England aus.