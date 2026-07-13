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Fußball-WM 2026

WM 2026: Argentinien setzt gegen England auf "Glückstrikot" - es erinnert an Diego Maradona

Aktualisiert:

von SID

:newstime

Verschwörungstheorien um Messis Argentinier: Was ist dran?

Videoclip • 01:33 Min • Ab 12

Argentinien baut gegen England auf sein Glückstrikot. Messi und Co. befinden sich auf den Spuren von Diego Maradona.

Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi dürfen im WM-Halbfinale gegen England in ihrer "Glücksfarbe" auflaufen. Der Titelverteidiger wird am Mittwoch (21.00 Uhr im Joyn-Stream) in Atlanta im dunkelblauen Auswärtstrikot spielen - und weckt in der Heimat damit bereits gute Erinnerungen an die bisherigen WM-Duelle mit den Three Lions.

In Dunkelblau hatte Argentinien die legendären WM-Siege gegen England in den Jahren 1986 und 1998 gefeiert. Im Viertelfinale des Turniers 1986 schrieb Diego Maradona mit seinem Treffer mit der "Hand Gottes" Fußballgeschichte, zwölf Jahre später gewann Argentinien im Achtelfinale nach Elfmeterschießen. 1966 und 2002, als die Südamerikaner in ihren traditionellen himmelblau-weißen Trikots aufliefen, schieden sie gegen England aus.

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WM 2026: Argentinien mit Aberglaube zum Sieg?

Von einem "Trikot voller großartiger Erinnerungen" schrieb die Zeitung Clarin. In anderen argentinischen Medien kam bereits das Thema Aberglaube auf, der Verband sei mit dem Wunsch an die FIFA herangetreten, in Dunkelblau spielen zu dürfen, hieß es.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada lief Argentinien bislang einmal im Auswärtstrikot auf. Gegen Jordanien gewannen Messi und seine Teamkollegen in der Gruppenphase mit 3:1.

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