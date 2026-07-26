FC Bayern: Transfer mit Vincent Kompanys Wunschspieler auf der Zielgeraden

Bara Sapoko Ndiaye steht schon lange auf der Wunschliste von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Nun steht der Transfer des ehemaligen Leihspielers kurz vor dem Abschluss.

Aktuell trainieren die Münchner noch ohne Bara Sapoko Ndiaye, der in der Rückrunde als Leihspieler in der Endphase der Saison sogar Startelfeinsätze erhielt. Doch das soll sich bald schon ändern.

Afrikanisches Talent mit Bundesliga-Erfahrung

Der 18-Jährige lief in der vergangenen Saison insgesamt vier mal im Trikot der Münchner in der Bundesliga auf.

Offenbar hinterließ der Senegalese einen bleibenden Eindruck bei Kompany. Der Belgier gilt als großer Fan des Mittelfeld-Akteurs. Denn der FC Bayern drückt nun auf das Gas und will den Deal abwickeln.

"Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen", sagte Sportdirektor Christoph Freund der "Bild". Das Trainingslager der Bayern beginnt am 27. Juli am Tegernsee.

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