Dino Toppmöller findet neuen Verein - Wechsel zu Top-Klub

ran Fußball WM 2026: DFB-Boss Rettig - So lief der Abend nach dem Auftakt Videoclip • 04:16 Min Link kopieren Teilen

In der vergangenen Saison wurde Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt entlassen. Nun findet der 45-Jährige einen neuen Posten und unterschreibt direkt bei einem Top-Klub.

Neuer Job für den ehemaligen Frankfurt-Coach Dino Toppmöller: Wie der RC Lens am Dienstag bestätigte, übernimmt der 45-Jährige zur neuen Saison beim französischen Vizemeister. Toppmöller unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Toppmöller hatte in französischen Medien schon seit längerem als Favorit auf die Nachfolge von Pierre Sage gegolten. Sage wiederum wechselt zu Crystal Palace, wo er den Österreicher Oliver Glasner ablöst. Glasner war bei Eintracht Frankfurt einst der Vorgänger von Toppmöller gewesen.

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Holpriger Start kostet Toppmöller den SGE-Job Bei den Hessen stand Toppmöller ab Sommer 2023 bis Mitte Januar 2026 in der Verantwortung. 2025 führte er die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga, wodurch sich das Team erstmals über die Liga für die Champions League qualifizierte. Nach einem holprigen Verlauf der Saison 2025/26 wurde Toppmöller zu Beginn der Rückrunde entlassen, seither war er ohne Verein. Vor seinem Engagement in Frankfurt arbeitete Toppmöller als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für Bayern München und RB Leipzig und gewann mit dem aktuellen Bundestrainer zweimal die deutsche Meisterschaft.

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