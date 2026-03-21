Eintracht Frankfurt: Trainer Albert Riera streicht offenbar Mario Götze aus dem Kader

Offenbar verzichtet der Frankfurts Trainer Albert Riera für das Spiel in Mainz auf Mario Götze - obwohl dieser einsatzbereit ist. Der Profi soll verwundert sein.

Droht Ärger in Frankfurt?

Nach Informationen des "hr" soll Eintracht-Trainer Albert Riera Mario Götze aus dem Kader der SGE für das Spiel in Mainz am Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) gestrichen haben.

Der 33-jährige Ex-Nationalspieler ist aber fit und wäre eigentlich einsatzbereit. In dem Bericht heißt es weiter, dass Götze überrascht auf seine Ausbootung reagiert haben soll.

Tatsächlich würde sich aber ein Trend fortsetzen, der sich zuletzt schon angedeutet hatte: Nachdem Götze zunächst unter Riera Stammspieler war, saß er in den vergangenen beiden Spielen komplett auf der Bank.

Überraschend kommt die Entwicklung dennoch, denn erst vor wenigen Tagen war von der "Bild" berichtet worden, dass Götze dazu tendieren soll, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei der Eintracht zu verlängern.