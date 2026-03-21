Bundesliga: Der 1. FC Köln muss Lukas Kwasniok entlassen - Kommentar

Kölns Sportchef Thomas Kessler verweigert ein Bekenntnis zu Trainer Lukas Kwasniok und muss diesen nun entlassen, um im Abstiegskampf keine "Lame Duck" auf der Trainerbank sitzen zu haben. Gleichzeitig würde eine Entlassung ein Schlaglicht auf die fehlende Konstanz beim "Effzeh" werfen. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Wenn ein Verantwortlicher aus der Bundesliga ankündigt, "in Ruhe eine Nacht drüber schlafen zu wollen", kann man ziemlich sicher sein, dass eine unruhige Nacht bevorsteht. Am Samstagabend bemühte Thomas Kessler, Sportgeschäftsführer des 1. FC Köln, diese Phrase.

"Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt irgendetwas zu erzählen, was am Osterwochenende ist. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, sehr rational Dinge bewerten. Wir können alle die Tabelle lesen", antwortete Kessler nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky" auf die Frage, ob Lukas Kwasniok nach der Länderspielpause noch auf der Trainerbank sitzen wird.

Über allem stehe, "dass der 1. FC Köln dieses Jahr in der Bundesliga bleibt", erklärte Kessler. Und: "Wir haben lange schon kein Spiel gewonnen. Wir müssen Stellschrauben drehen, damit wir erfolgreich sein können. Wie die dann aussehen? Wir sind ergebnisoffen."

Seinem Trainer das Vertrauen auszusprechen, vermied er.

Dem 1. FC Köln bleibt nun gar nichts anderes mehr übrig, als Kwasniok zu entlassen!

Durch das fehlende Bekenntnis ist der 44-Jährige so angezählt, dass eine weitere Zusammenarbeit unmöglich erscheint – er wird zur "Lame Duck".