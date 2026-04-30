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Eintracht Frankfurt: Trainer Albert Riera legte sich offenbar mit Jonathan Burkardt an
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:01 Min
Zwischen Eintracht-Cheftrainer Albert Riera und Nationalspieler Jonathan Burkardt soll es offenbar zu einem ernsthaften Zerwürfnis gekommen sein.
Bei Eintracht Frankfurt soll es hinter den Kulissen gewaltig brodeln.
Laut einem Bericht der "Bild" soll es zwischen Cheftrainer Albert Riera und Stürmer Jonathan Burkardt zu einem ernsthaften Zerwürfnis gekommen sein.
Der Konflikt soll demnach tief in die Mannschaft hineinreichen und auch die Klubführung auf den Plan gerufen haben.
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Eintracht Frankfurt: Kritisierte Riera Burkardts Fitness?
Auslöser soll offenbar ein Streit um Fitnesswerte gewesen sein: Riera soll Burkardts Körperfettanteil als zu hoch bemängelt haben. Statt das Gespräch persönlich zu suchen, soll er jedoch Co-Trainer Jan Fießer zu dem Angreifer geschickt haben – ausgerechnet den einzigen Assistenten, den Riera nicht selbst nach Frankfurt mitgebracht hat. Burkardt soll das als mangelnde Wertschätzung empfunden haben.
Erschwerend hinzu käme laut dem Bericht, dass sich Burkardts Werte im Vergleich zur Vormessung kaum verändert haben sollen und er sich nach eigener Einschätzung topfit fühle.
Zusätzlich soll Riera auch Burkardts Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten kritisiert haben - Burkardt ist eigentlich als beweglicher und lauffreudiger Stürmer bekannt.
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Eintracht Frankfurt: Führungsspieler offenbar nicht überzeugt von Riera
Burkardt soll sich daraufhin an seinen Berater Thomas Kroth gewandt haben. Dieser soll nach dem Gespräch umgehend Sport-Vorstand Markus Krösche kontaktiert haben. Krösche soll daraufhin das Gespräch mit Riera gesucht haben, um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen.
Daraufhin soll Riera Burkardt im Vorbeigehen angemeckert haben. In Augsburg schmorte Burkardt daraufhin 88 Minuten auf der Bank.
Der Konflikt mit Burkardt soll kein Einzelfall sein. Laut dem Bericht fühlten sich auch Vize-Kapitän Mario Götze und Kapitän Robin Koch bereits brüskiert. Arthur Theate soll ebenfalls das Gefühl haben, in Rieras Planungen an den Rand gerückt zu sein.
Teamintern soll zudem die Kritik am taktischen System des Trainers wachsen: Riera soll darauf bestehen, seine Spielideen mit aller Konsequenz durchzusetzen - auch wenn das bedeute, einzelne Spieler auf für sie ungewohnten Positionen einzusetzen und damit ihrer Stärken zu berauben.
Am Samstag spielt die Eintracht gegen den zuletzt formschwachen Hamburger SV (ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker).
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