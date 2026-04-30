ran Fußball Arsenal vs. Atletico: Müder Kick? Fans vermissen Bayern gegen PSG Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Sammelkarten und Sticker zur Nationalmannschaft von Panini gelten für viele Fans als ein Kulturgut. Doch dieses Kapitel endet offenbar bald.

Seit Jahrzehnten gelten Sticker und Sammelkarten von Panini als Kult unter den Fans der Nationalmannschaft. Doch diese Ära wird offenbar bald enden. Laut einem Bericht der "Bild" hat der Verband einen millionenschweren Vertrag ab dem Jahre 2031 mit Fanatics abgeschlossen: Ab diesem Zeitpunkt wird demnach der US-Anbieter offizieller Lizenzpartner für Sammelkarten, Sticker und Trading-Card-Games der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften.

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Fanatics-Vertrag umfasst zwei WM-Zyklen Produziert werden die Fanartikel künftig unter der Marke Topps, die Fanatics im Jahr 2022 übernommen hat. Die Kooperation ist langfristig angelegt und soll offenbar mindestens zwei WM-Zyklen umfassen. Damit würden unter anderem die Europameisterschaften 2032 in Italien und der Türkei sowie 2036, ebenso wie die Weltmeisterschaften 2034 in Saudi-Arabien und 2038 in den Vertragszeitraum fallen.

17.06.2018, Panini-Sammelalbum zur Fussball WM-2018 in Russland, Der kleine DFB-Fan Lars Schüssler aus Mindelheim (Bayern) klebt begeistert die Klebebildchen ins Panini-Sammelheft. (Modelreleased!) *** 17 06 2018 Panini Scrapbook for the Football World Cup 2018 in Russia The small DFB fan Lars Schüssler from Mindelheim Bayern is enthusiastically sticking the stickers into the Panini booklet Modelreleased Bild: MIS

Mit dem neuen Deal verfolgt der DFB das Ziel, seine Einkünfte aus dem Lizenzgeschäft deutlich zu steigern. Die Einnahmen gingen zuletzt steil nach oben: Mit der Sparte, unter die die Kooperation mit Panini fällt, hatte der Verband 2021 nur 7,5 Millionen Euro eingenommen, im vergangenen Geschäftsjahr mit der Heim-EM 2024 waren es bereits 17,4 Millionen Euro.

DFB: 165 Millionen Euro an Sponsoring-Einnahmen Panini ist nicht die einzige Ära, die beim DFB endet. Nach 77 Jahren läuft auch die Partnerschaft mit Ausrüster Adidas aus. Künftig übernimmt Nike, das Unternhemen zahlt mit rund 100 Millionen Euro jährlich etwa doppelt so viel wie bisher. Zusätzlich hat der DFB zuletzt eine Kooperation mit Google verkündet. Insgesamt beliefen sich die Sponsoring-Einnahmen im Geschäftsjahr 2024 auf 165,7 Millionen Euro.

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