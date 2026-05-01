Der FC Bayern hat Gespräche von Kathleen Krüger mit dem Hamburger SV bestätigt.

Die 40-Jährige, die aktuell noch als Leiterin Organisation und Infrastruktur für den deutschen Rekordmeister arbeitet, soll bei den Hanseaten Medienberichten zufolge neue Vorständin Sport werden.

"Ja, wir können bestätigen, dass uns Kathleen informiert hat darüber, dass sie Gespräche führt mit dem HSV", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Freitag: "Andere Sachen kann ich Ihnen dazu nicht sagen oder bestätigen oder dementieren, aber über das Gespräch hat sie uns informiert."

Krüger, die beim HSV Nachfolgerin von Stefan Kuntz werden könnte, sei "sehr, sehr hoch angesehen, sehr ehrgeizig", fügte Freund an. Sie habe "für den FC Bayern München viele Jahre einen Top-Job gemacht, in verschiedenen Positionen, hat viel Erfahrung sammeln können." Es sei absolut eine Auszeichnung, dass so ein großer Verein sie kontaktiert hat für so einen großen Job, eine sehr, sehr schöne Geschichte für Kathleen."

Wie das "Hamburger Abendblatt" am Mittwochabend berichtete, hat der Aufsichtsrat des HSV in einer Sitzung mit einer Mehrheit für Krüger votiert. Sie soll ihren Vertrag an der Elbe demnach zeitnah unterschreiben.