FC Bayern: Ersatz für Harry Kane gefunden? FCB-Talente überzeugen in der Vorbereitung

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer kommt - Südkoreaner rasten völlig aus Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern befindet sich auf Asien-Tour und beim Sieg gegen den südkoreanischen Klub Jeju haben erneut drei Talente für Aufsehen gesorgt. Bekommt das Trio nun auch in den Pflichtspielen des Rekordmeisters eine Chance?

Von Christoph Gailer Mit dem 2:1 (2:1)-Sieg zum Auftakt der Asien-Tour gegen Jeju SK hat der FC Bayern München die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 fortgesetzt. Beim Erfolg in Südkorea nutzten erneut mehrere Talente ihre Bewährungschancen optimal für Eigenwerbung. FC Bayern München gewinnt Test gegen Jeju SK in Südkorea - Alle Highlights zum Nachlesen "Es gibt Spieler, die bereit für den nächsten Schritt sind, ob bei uns oder woanders. Wir müssen sie auf diesem Weg unterstützen. Sie müssen weitermachen", sprach FCB-Coach Vincent Kompany nach dem Spiel ein Lob an eben diese Nachwuchs-Kräfte aus, die auf ihre Chance lauern.

Einkaufsprogramm abgeschlossen? Das könnte die Chance der FCB-Talente sein Angesprochen fühlen vom Kompany-Lob können sich vor allem Bastian Assomo, Maycon Cardozo und Felipe Chavez. Das Trio darf sich bislang durchaus als Gewinner der Vorbereitung betrachten und sich möglicherweise Hoffnungen machen, zumindest am Saisonanfang aufgrund einiger angeschlagener Offensivspieler Kaderplätze bei den Profis ergattern zu können. Zudem kündigte Sportdirektor Christoph Freund auch an, dass keine Neuzugänge mehr geplant seien. Ein weiteres Indiz, dass die Konkurrenzsituation für die Talente nicht mehr größer werden dürfte, als sie aktuell ist. ran stellt die drei Bayern-Überflieger näher vor.

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Bastian Assomo Der erst 16-Jährige schoss die Münchner in Jeju mit seinem Tor zum 2:1-Sieg, und das in Torjäger-Manier. Nach dem Anspiel legt sich Bastian Assomo den Ball nur noch mal kurz vor und versenkt ihn aus gut 17 Metern genau links im Eck. "Für mich gibt es bei diesen jungen Spielern keinen Druck, es ist eine Lernkurve für sie. Zum Beispiel Basti Assomo und das Tor, das er erzielt hat. Wir wissen, dass er das konnte. Er hat als Stürmer noch viele Dinge zu verbessern, ja, aber es war gut, dass ein 16-Jähriger so ein Tor erzielt hat", lobte Kompany den Siegtorschützen.

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Assomo, der im Sommer 2025 aus der Hertha-Jugend an den Bayern-Campus wechselte, besticht schon in jungen Jahren mit sehr robuster Statur, bei einer Größe von um die 1,90 Meter. Dass er zudem dynamisch und abschlussstark ist, beweist die bisherige Vorbereitung bei den Profis. Der Teenager, der einen Vertrag bis 2028 hat, traf auch schon beim 15:0-Kantersieg gegen Rottach-Egern, gab zudem bereits sein Debüt im Erwachsenen-Bereich bei den Bayern-Amateuren. Bei zwei Einsätzen in der Regionalliga Bayern traf der Berliner mit kamerunischen Wurzeln ebenfalls. Ob es in der kommenden Saison für eine regelmäßige Backup-Rolle im Bayern-Kader reicht, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Einen Spielertyp wie ihn hat der FC Bayern nicht in den eigenen Reihen. Sollte also Vincent Kompany im Laufe der Saison eben jenen Spielertyp suchen, dürfte der Weg zu Assomo aufgrund dessen starker Leistungen in der Vorbereitung nicht weit sein.

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Maycon Cardozo Einen besonderen Lebens- und Karriereweg hat Bayern-Talent Maycon Cardozo hinter sich. Geboren in Sao Paulo, wanderte er mit seiner Familie als Zweijähriger nach Thailand aus. Dort war sein Vater Douglas Cardozo zu dieser Zeit als Profifußballer unter Vertrag und blieb anschließend im Land. Entsprechend hat der heute 17-jährige Cardozo zwar die brasilianische und portugiesische Staatsbürgerschaft – das Fußballspielen lernte er aber in Thailand. Über die sogenannte FC Bayern World Squad schaffte er 2024 den Sprung in das internationale Casting-Programm des Rekordmeisters. "Er kam erst in den letzten vier Wochen der 2024er World Squad auf Empfehlung von der Global Academy zu uns, weil sich ein anderer Spieler schwer verletzt hatte", erinnerte sich Roy Makaay, der die Bayern World Squad damals coachte. Und der Nachrücker machte seine Sache offensichtlich so überzeugend, dass er Anfang 2025 fest verpflichtet wurde. Mittlerweile hat er schon für die Bayern-Profis in der Bundesliga debütiert und damit Geschichte geschrieben. Er ist der erste Spieler der FC Bayern World Squad, dem das gelang. In der Vorbereitung überzeugte er beim Sieg gegen Rottach-Egern mit je zwei Toren und Vorlagen, und auch von einem prominenten Landsmann gibt es zuletzt nur lobende Worte. "Er gibt immer Gas - immer! Ich musste ihn sogar schon einmal stoppen und ihm sagen, dass er nicht immer sprinten soll. Maycon ist immer motiviert und fokussiert, denkt immer an den nächsten Ball", sagte Dante, seit Beginn der Saison Trainer der Bayern-Amateure, der "Bild". Die guten Leistungen des Teenagers sollen laut "Sky" nun einige Interessenten aus dem In- und Ausland auf den Plan gerufen haben, die Cardozo gerne leihen würden. Beim Rekordmeister ist aber dem Bericht nach noch keine Entscheidung gefallen, aktuell deute es aber eher darauf hin, dass er an der Säbener Straße bleiben könnte und in Zukunft mehr Einsatzzeiten bei den Profis bekommt.

Felipe Chavez Für den ersten FCB-Treffer beim Sieg in Jeju sorgte Leih-Rückkehrer Felipe Chavez. Er ist mit 19 Jahren der Älteste im zuletzt auffälligen Talente-Trio, hat sogar schon Länderspiel-Erfahrung. Im Oktober 2025 debütierte der gebürtige Aichacher für die peruanische A-Nationalmannschaft (gegen Chile), gab Anfang 2026 dann seinen Einstand für die Bayern-Profis in der Bundesliga. Im Frühjahr 2026 folgten weitere sieben Bundesliga-Einsätze als Leihspieler für den 1. FC Köln (insgesamt 96 Minuten). In der nun laufenden Vorbereitung hofft er auf eine Chance unter Kompany und liefert durchaus Argumente. Beim Sieg gegen Rottach-Egern war er an vier Toren direkt beteiligt, in Jeju traf er erneut. Der richtige Härtetest wartet nun aber auf Chavez und Co. noch am Freitag in Hongkong. Dort gibt es das nächste Testspiel gegen Premier-League-Klub Aston Villa (ab 14:00 Uhr im Liveticker). Für die Bayern-Talente also die ideale Plattform, um sich noch mehr ins Gedächtnis von Kompany zu spielen.

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