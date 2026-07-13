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FC Bayern - Getrennte Wege: Talent zieht es nach Spanien
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:02 Min
Der FC Bayern München und Youngster Jonathan Asp Jensen gehen getrennte Wege. Den Mittelfeldspieler zieht es in die spanische Liga.
Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeld-Talent Jonathan Asp Jensen (20) an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo A Coruña verkauft.
Das teilten die Münchner am Montagabend mit. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die Klubs auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro geeinigt haben.
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Der Däne Asp Jensen war 2022 nach München gekommen und absolvierte im Mai 2024 sein einziges Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0). In der vergangenen Saison war er an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich ausgeliehen.
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"Jonny ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Talente beim FC Bayern kontinuierlich weiterentwickeln können", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Mit einer starken Debüt-Saison in der ersten Schweizer Liga hat er den nächsten wichtigen Schritt gemacht. Es ist der verdiente Lohn, dass er sich nun einem Klub in der ersten spanischen Liga anschließt und sich dort auf höchstem Niveau beweisen kann."
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