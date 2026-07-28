ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Davies feiert geheime Hochzeit in Paris Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Seit Monaten gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid. Nun soll Luis Diaz im Visier von Al Hilal sein.

Muss der FC Bayern München um den Verbleib von Luis Diaz bangen? Zunächst hatte der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, dass Al Hilal Interesse am Kolumbianer zeigen soll und bereit sei, astronomische Summen zu bieten. Nun bestätigte mit der "L'Équipe" auch die erste seriöse Zeitung, dass sich der Klub aus Saudi-Arabien mit dem Bayern-Linksaußen beschäftigt. Eine Verpflichtung von Diaz sei dem Bericht zufolge auf der Prioritätenliste ganz oben. FC Bayern vs. FC Rottach-Egern live: Hier läuft das Testspiel am Tegernsee im Livestream - gibt es noch Tickets? Diaz selbst soll interessiert an einem Wechsel zu Al Hilal sein, was dem Saudi-Klub offenbar dazu veranlasst hat, ein Angebot in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro zu präparieren. Der FC Bayern hat der französischen Zeitung aber schon klargestellt, dass man nicht die Absicht hat, Diaz drei Jahre vor Vertragende zu verkaufen.

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Luis Diaz: Mondsumme als Gehalt? Tavolieri hatte zuvor berichtet, dass Al Hilal bereit sei, dem Flügelstürmer ein Gehalt von rund 25 Millionen Euro netto pro Saison anzubieten. Die Verhandlungen zwischen dem Verein und Diaz sollen bereits begonnen haben. Besonders spannend dabei: Die Verhandlungen soll Richard Hughes führen. Der Schotte ist derzeit eigentlich noch Sportdirektor des FC Liverpool, allerdings gibt es mehrere Berichte, die darauf hindeuten, dass er das Amt nach dem Transferfenster niederlegen und zu Al Hilal wechseln wird.

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Al Hilal soll wohl Transferbudget von 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen haben Tavolieri hatte berichtet, dass noch keine Gespräche zwischen dem Vizemeister der Saudi Pro League und dem FC Bayern stattfinden. Dies wäre erst im Falle einer Einigung mit Diaz angedacht. Weiter heißt es, dass der saudische Klub in diesem Transferfenster ein Budget von 350 Millionen US-Dollar (rund 307 Millionen Euro) zur Verfügung haben soll und bereit wäre, zwischen 120 und 150 Millionen US-Dollar (105 bis 130 Millionen Euro) für die Verpflichtung des 29-Jährigen zu bieten. Dies wäre eine andere Größenordnung als die gut 70 Millionen Euro, von denen die "L'Équipe" als mögliches Einstiegsgebot berichtet. FC Bayern München: Joao Palhinha überrascht mit Kampfansage nach Testspiel

Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele & Ergebnisse Der Verein hat gerade erst den Niederländer Crysencio Summerville für rund 64,5 Millionen Euro vom Premier-League-Absteiger West Ham United verpflichtet. Die Summe könnte durch Bonuszahlungen sogar noch auf 76 Millionen Euro steigen. Neben ihm spielen unter anderem Stars wie Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves oder Karim Benzema beim Klub in Riad. Auch interessant: FC Bayern: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid legt sich offenbar fest

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