Fußball
FC Bayern - Max Eberl reagiert auf Uli Hoeneß: "Mache ich keinen Hehl draus ..."
Aktualisiert:von SID
Auf Joyn ansehen
FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise
Videoclip • 01:18 Min
Von wegen Dicke Luft! Dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart scheinen die internen Spannungen beim FC Bayern München in Vergessenheit geraten zu sein. Sogar Uli Hoeneß und Max Eberl zeichnen ein Bild der Harmonie.
War da was? Kaum in Südkorea angekommen, hinterließ Max Eberl jedenfalls nicht den Eindruck, als müsse er noch um seine Zukunft beim FC Bayern zittern.
Im Gegenteil. Der Sportvorstand der Münchner lächelte, die Worte von Uli Hoeneß vom vergangenen Donnerstag "haben mich sehr gefreut, da mache ich keinen Hehl draus", sagte er gut gelaunt auf der südkoreanischen Honeymoon-Insel Jeju, wo der deutsche Rekordmeister am Dienstag das erste von zwei Spielen auf seiner kurzen Asien-Tour bestreitet. Und ja, "man hört lieber Lob als Kritik".
Welch einen Unterschied doch gut zehn Wochen machen. Nach dem Pokalsieg des FC Bayern hatte Eberl in den Katakomben des Berliner Olympiastadions ausgesehen wie ein begossener Pudel.
Auf lediglich "60:40" hatte Hoeneß tags zuvor in einem Interview mit dem Spiegel die Chancen des Sportvorstands auf eine Verlängerung des im Sommer 2027 auslaufenden Vertrages beziffert und aus dem Aufsichtsrat des Klubs berichtet: "Da sind noch Zweifel." Diese "60:40", erwiderte Eberl daraufhin betroffen, seien nach all den Gesprächen zuvor dann doch "überraschend" gekommen.
FC Bayern: Uli Hoeneß bestätigt Verbleib von Max Eberl
Nun aber liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Vertrag von Eberl verlängert im Herbst verlängert wird, bei "einhundert Prozent", wie Hoeneß versicherte. Was Eberl nach einem mittlerweile mehrfach gelobten Transfersommer offensichtlich mit Erleichterung registriert hat. "Ich versuche", sagte er, "den Job für Bayern München zu machen und die Menschen, die darüber entscheiden, zu überzeugen, dass ich keine so schlechte Wahl bin. Am Ende wird es der Aufsichtsrat entscheiden. Wenn man weitermachen möchte, dann bin ich bereit zu reden."
Geredet wurde offensichtlich viel in den vergangenen Wochen, vor allem über die Transfers. Eberl, so ist zu hören, band den mächtigen Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Präsident Herbert Hainer früh und regelmäßig in die Pläne ein. Ismael Saibari (rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (bis zu 55 Millionen von Eintracht Frankfurt) kamen, zwei Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany. Hoeneß, Mitglied im Aufsichtsrat, sprach vergangene Woche am Tegernsee beinahe überschwänglich von einer "perfekten Transferperiode".
Nächste Fußball-Streams auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 MinBald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 Min
Bayern-Bosse zufrieden mit Transfer-Fenster
Hainer wollte dem Ehrenpräsidenten in Südkorea, wo die Münchner am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/FC Bayern TV Plus) auf den Jeju SK FC treffen, nicht widersprechen. "Ich gehe mal davon aus", sagte er, "dass Uli das so gemeint hat, dass wir mit der momentanen Transferperiode sehr zufrieden sind." Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hätten ja nicht nur Saibari und Brown verpflichtet, es seien auch "mehr als zehn Spieler verkauft" und dadurch mehr als 40 Millionen Euro eingenommen worden, "was ja auch vom Aufsichtsrat eine Forderung war, dass eben Geld auch eingespielt werden muss".
Für Eberl sieht es also gut aus, "der Aufsichtsrat wird zu gegebener Zeit eine gute Entscheidung treffen", sagte Hainer. Dasselbe gelte auch für den Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, "mit dessen Arbeit wir genauso zufrieden sind". Auch der Vertrag von Dreesen gilt bis Sommer 2027 gültig.
Mehr zur Bundesliga
Bundesliga
Warum Uli Hoeneß Aussage von der "perfekten Transferperiode" (noch) nicht stimmt
Bundesliga
BVB verpflichtet Konstantinos Karetsas: Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte
Bundesliga
Götze über Ex-Trainer: "Interessant, dass er das so formuliert hat"
Bundesliga
BVB-Boss Ricken macht Transfer-Ansage
Bundesliga
Schalke 04: Geplanter Mega-Transfer wohl geplatzt
FC Bayern: Neben Eberl - Hainer deutet auch Dreesen-Verlängerung an
Mehr Fußball-Videos
ran Fußball
WM-Hype geht weiter! Vozinha frenetisch in Chile empfangen
Videoclip • 01:25 Min
Auf Joyn ansehen
FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?
Videoclip • 01:45 Min
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams
Videoclip • 02:23 Min
ran Fußball
Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
Neymar-Skulpturen enthüllt! Besondere Ehre für Santos-Legende
Videoclip • 01:16 Min
ran Fußball
CR7 tut es erneut! Sixpack-Foto mit Ronaldo Jr.
Videoclip • 01:22 Min
ran Fußball Bundesliga
HIGHLIGHTS: FC Bayern mit Schützenfest - alle 15 Tore im Video
Videoclip • 04:40 Min
ran Fußball Bundesliga
Tah über WM-Boykott: "Finde klare Haltung gut"
Videoclip • 01:35 Min
ran Fußball Bundesliga
Hoeneß über Olise-Verkauf: "Wir müssten doch bescheuert sein"
Videoclip • 01:54 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent"
Videoclip • 01:56 Min
ran Fußball Bundesliga
Hoeneß über FIFA-Boykott: "Kannst du in die Tonne treten"
Videoclip • 02:00 Min