ran Fußball Bundesliga BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

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Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 03. August, 08:05 Uhr: BVB will auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen +++ Nach Joane Gadou und Konstantinos Karetsas soll auf dem Transfermarkt noch nicht Schluss sein. "Vielleicht machen wir noch das ein oder andere", kündigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken an. Zwar habe man mit den beiden Neuzugängen die Abgänge von Julian Brandt und Niklas Süle aufgefangen, aber der Dortmunder Transferhunger ist damit offenbar noch nicht gestillt. Seit Wochen schon bemüht sich Schwarz-Gelb um Kölns Shootingstar Said El Mala, der den abgewanderten Karim Adeyemi ersetzen könnte. Allerdings ist es bis zu einer Einigung noch ein langer Weg. Während der 1. FC Köln eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro fordern soll, bietet Dortmund bislang 30 Millionen. Gut, dass der Transfersommer noch einige Wochen andauern wird.

+++ 02. August, 18:15 Uhr: Durchbruch in den Verhandlungen? Couto wohl vor BVB-Abgang +++ Nach längeren Verhandlungen soll nun laut übereinstimmenden Berichten von den beiden Transfer-Experten Fabrizio Romano und Matteo Moretto ein BVB-Abgang von Yan Couto bevorstehen. Demnach dürfte sich die Borussia mit Serie-A-Klub Como auf eine Leihe inklusive Kaufoption geeinigt haben. Derzeit werde nur noch über die exakte Höhe der Kaufoption verhandelt. In Dortmund hat der 24-jährige Brasilianer noch einen Vertrag bis 2030. Er kam im Sommer 2025 für kolportierte 20 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia. In Dortmund spielte er allerdings schon die Saison davor auf Leihbasis.

+++ 01. August, 10:05 Uhr: El Mala zum BVB? Transfer droht zu platzen +++ Bei welchem Klub spielt Said El Mala in der kommenden Saison? Eine Frage, auf die es aktuell keine finale Antwort gibt. Der Youngster selbst würde den 1. FC Köln wohl gerne verlassen, mit Borussia Dortmund steht auch ein passender Interessent bereit. Das Problem: Das Angebot der Schwarz-Gelben ist den Kölnern zu niedrig. Köln hätte dem Vernehmen nach gerne 50 Millionen Euro für den Offensivspieler. Zuletzt bot die Borussia 34 Millionen plus zehn Millionen in Bonuszahlungen, was der FC ablehnte. Laut "Bild" wurde in der Folge beim BVB beraten und festgelegt, dass keine 50 Millionen über den Tisch wandern werden. Demnach will der BVB die Ablöse so weit nach unten drücken, bis am Ende eine Vier vorne steht. Sollte dies nicht gelingen, wird es auch keinen Wechsel geben. Zwar kann sich El Mala wohl einen Wechsel gut vorstellen, mit einem gültigen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel sitzen die Kölner aber am längeren Hebel.

+++ 30. Juli, 23:02 Uhr: Holt Sportdirektor Book einen alten Bekannten als Couto-Ersatz zum BVB? +++ Bei Borussia Dortmund bereiten sich die Verantwortlichen wohl auf den bevorstehenden Abgang von Rechtsverteidiger Yan Youto vor. Der Brasilianer wurde zuletzt mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Nun hat BVB-Sportdirektor Ole Book laut "Sky" auf einer internen Sitzung offenbar einen möglichen Nachfolge-Kandidat vorgeschlagen: Elias Baum von Eintracht Frankfurt. Den Außenverteidiger kennt Book noch bestens aus dessen Zeit als Leihspieler bei der SV Elversberg. Der 20-Jährige ist variabel einsetzbar auf beiden Außenbahnen, hat bei den Hessen noch einen Vertrag bis Sommer 2028. Allerdings soll der neue Eintracht-Coach Adi Hütter von den Fähigkeiten Baums durchaus angetan sein, weshalb ein Verkauf wohl nicht geplant sei. Wegen der Personalie Baum soll demnach auch der angestrebte Eintracht-Transfer von Anton Gaaei von Ajax Amsterdam auf Eis liegen, obwohl sich der Bundesligist mit dem Spieler schon mündlich über einen Vertrag bis 2031 einig sein dürfte.

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+++ 29. Juli, 11:03 Uhr: Keine BVB-Rückkehr: Sancho vor Wüsten-Wechsel +++ Lange Zeit gab es Gerüchte um eine drittes Engagement von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. Nach 2017 und 2024 hieß es, dass der BVB den Engländer erneut verpflichten wolle, diesmal ablösefrei. Doch dazu kommt es wohl nicht. Wie das Portal "Footmercato" berichtet, will Sancho keine eklatanten Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, die die BVB-Spitze von ihm gefordert hätte. Stattdessen zieht es den Londoner offenbar nach Katar zum Top-Klub Al-Rayyan SC. Dort würde er unter anderem mit dem serbischen Torjäger Aleksandar Mitrovic zusammen auflaufen. Für die Offensive steht der BVB derweil vor dem Transfer von Konstantinos Karetsas (s. Eintrag unten), der jedoch überwiegend im zentral offensiven Mittelfeld zuhause ist und damit eher der Ersatz von Julian Brandt wäre. Sancho hätte die Lücke auf dem Flügel nach dem Abgang von Karim Adeyemi zum FC Barcelona schließen können.

+++ 27. Juli, 18:20 Uhr: Konstantinos Karetsas wechselt wohl zum BVB +++ Borussia Dortmund hat wohl den Nachfolger für Julian Brandt gefunden. Wie "Sky" berichtet, wechselt Konstantinos Karetsas zum BVB. Für den 18-jährigen Griechen zahlt der Klub ein Gesamtpaket von bis zu 32 Millionen Euro an Genk. Dabei sollen die Boni realistisch erreichbar sein. Demnach wurde eine mündliche Einigung zwischen den Vereinen erzielt und der Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Karetsas kann trotz seines jungen Alters bereits 92 Spiele für die erste Mannschaft des belgischen Vereins vorweisen. In der abgelaufenen Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf drei Tore und 14 Vorlagen. Zudem stand er bereits zehn Mal für die griechische Nationalmannschaft auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore.

+++ 26. Juli, 09:03 Uhr: Brandt vor Wechsel nach England? +++ Wie "Sky Italia" berichtet, soll der aktuell vereinslose Ex-BVB-Star Julian Brandt nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund womöglich als nächstes in England aufschlagen. Demnach sei Leeds United bereit, dem ehemaligen Nationalspieler einen Dreijahresvertrag anzubieten. Nach Anton Stach, der Leistungsträger beim Traditionsklub ist, wäre Brandt der zweite Deutsche dort. Allerdings sollen angeblich auch Klubs aus Italien weiter am offensiven Mittelfeldspieler interessiert sein.

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