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Werder Bremen startet in der neuen Bundesliga-Saison mit einem neuen Markenauftritt. Der VfB Stuttgart erkennt eine große Ähnlichkeit zum eigenen noch relativ frischen Design. Sicher ist: Beide Produktionen stammen von derselben Agentur. Droht nun ein juristischer Streit?

Für Werder Bremen stand schon mitten in der Saisonvorbereitung des Bundesliga-Teams ein Feiertag an. Die Hanseaten weihten am Freitag ihren neuen Funktionsgebäudekomplex samt modernisiertem Stadion "Platz 11" ein, das vor allem die Frauen- und die U23-Mannschaft nutzen. Dabei kamen auch die neuen Schriftzüge zur Geltung, die der erste Teil eines neuen Markenauftritts sein werden. Genau jener sorgte Hunderte Kilometer entfernt bei einem Liga-Konkurrenten für Aufregung. Denn der VfB Stuttgart fühlte sich beim neuen Corporate Design der Bremer doch sehr an seinen eigenen noch relativ neuen Auftritt erinnert, der bereits vor knapp einem Jahr präsentiert wurde. Bundesliga 2026/27: So viel kosten die Heimtrikots aller Mannschaften Verantwortlich ist in beiden Fällen die Münchner Design-Agentur "Societas", die zuletzt auch dank ihrer Zusammenarbeit mit dem TSV 1860 München für Aufmerksamkeit sorgte. Für Werder Bremen wurde eine neue Farbpalette mit "Werder-Kerngrün", "Wesernebel-Grau" oder "Weserlicht-Grün" erstellt. Die neue Schriftart hört auf den Namen "Bruckmeyer Neue" und ist nach Günther Bruckmeyer benannt, der 1924 das erste Werder-W designte. Interessanter ist für die Stuttgarter allerdings das Ü. Wie etwa in Grün. Denn bei der Schriftart sind die beiden Punkte nicht wie üblich nebeneinander platziert, sondern übereinander. Ganz genauso wie seit knapp einem Jahr bei den VfB-Schriftzügen.

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Hat Werder das VfB-Design geklaut? Ü als größtes Stuttgarter Indiz Laut der "Bild" haben die Schwaben das Ü daher als größtes Indiz dafür ausgemacht, dass ihr Design hier mehr oder weniger übernommen wurde. Auch bei Muster-Social-Media-Grafiken und dem Gründungsjahr in manchen Grafiken seien große Ähnlichkeiten zu erkennen. "Offenbar ist unser Markenbild ja überzeugend", wird der Verein in dem Artikel zitiert. Weiter heißt es, der VfB habe seinen Unmut sowohl bei der Agentur als auch bei Werder hinterlegt, prüfe juristische Schritte. Auch der Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW) berichtet, die Schwaben würden prüfen, ob die markenrechtlich gegen "Societas" vorgehen könnten. Denn der Verein habe die eigene Marken- und Designsprache gemeinsam mit der Agentur erarbeitet - in vielen Workshops und mit hohem Aufwand. "Societas" verteidigte sich auf Anfrage der "Bild": "Jeder Markenauftritt, den wir kreieren, entsteht eigenständig aus der Identität des jeweiligen Klubs. Dies ist auch in diesem Fall so geschehen und zeigt sich in der Individualität der beiden Designs." Und weiter: "Den Vorwurf, Arbeitsergebnisse aus einem Projekt für ein anderes wiederverwendet zu haben, weisen wir klar zurück. Wir befinden uns hierzu im engen und vertrauensvollen Austausch mit unseren Partnern.“ Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften - Schalke enttäuscht, Bayern überzeugt Die Bremer sehen die Situation laut dem Boulevardblatt gelassener als der VfB. Die "Deichstube" schreibt, auch bei Werder gebe es zumindest vereinzelt irritierte Stimmen. Die Diskussion werde an der Weser jedoch nicht überdramatisiert.

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Werder-Boss über Design-Streit: "Sehen hohe Individualität" Tatsächlich betonte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry: "Grundsätzlich sehen wir in unserem neuen Markenauftritt eine hohe Individualität. Dennoch haben wir die Hinweise wahrgenommen und werden uns in der kommenden Woche mit der Agentur zusammensetzen, um uns ein umfassendes Bild zu verschaffen." Nach "Bild"-Informationen soll am Montag ein klärendes Gespräch zwischen Werder und der Agentur stattfinden, die auch den FC Augsburg, den VfL Bochum, die BSC Young Boys und Aalborg BK zu ihren Kunden zählt. Bei der Design-Präsentation am Donnerstag hatte Mirko Borsche, Mitbegründer und Creative Director von "Societas", hervorgehoben: "Werder ist ein Verein mit einer außergewöhnlich klaren Identität. Unsere Aufgabe war es nicht, diese Identität neu zu definieren, sondern ihr eine visuelle Form zu geben, die ihr gerecht wird. Das war kein Projekt über Design. Es war ein Projekt über Haltung." Werder gab bekannt, sich nach einem mehrstufigen Auswahlprozess mit sechs renommierten Agenturen bewusst gegen einen klassischen Kreativpitch entschieden zu haben. Das neue Corporate Design soll in der anstehenden Saison schrittweise eingeführt werden. Neben den Werder-Fans werden dann sicher auch viele, die es mit dem VfB halten, gespannt in den Norden schauen. Auch interessant: Bundesliga vor Schiedsrichter-Krise? Wer Aytekin, Ittrich und Co. ersetzt