Auf Joyn ansehen FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

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+++ 03. August, 7:25 Uhr: FC Schalke 04: Lindström-Transfer wohl geplatzt +++ Auf der Zielgeraden ist der Wechsel von Jesper Lindström von der SSC Neapel zum FC Schalke 04 offenbar geplatzt. Der 26-Jährige war zum obligatorischen Medizincheck schon nach Gelsenkirchen gereist und sollte am Montag beim Shooting für das Mannschaftsfoto dabei sein. Daraus wird jetzt wohl nichts. Wie "Bild" berichtet, ist die Geduld der Schalke-Bosse mit den Italienern am Ende, weil sich die SSC nicht an mündliche Absprachen und frühere Versprechen halte. Knackpunkt seien Vertragsmodalitäten: Während Schalke auf eine Kaufoption pocht und eine Kaufpflicht ablehnt, beharrt Neapel plötzlich auf eine Kaufpflicht. Lindström werde nun unverrichteter Dinge zurück nach Italien fliegen. Einen Transfer soll es nur noch geben, wenn Neapel die mündlichen Zusagen auch einhalte. Sportlich war der geplante Wechsel zumindest fragwürdig. Vor drei Jahren hatte Neapel den Dänen noch für 30 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Nach nur einem Jahr wurde er an Everton und danach an den VfL Wolfsburg verliehen. Mit überschaubarem Erfolg. Lindströms Marktwert ist mittlerweile von 22 auf vier Millionen Euro abgestürzt.

+++ 02. August, 7:38 Uhr: Leverkusen verpflichtet wohl Außenverteidiger für 30 Millionen Euro +++ Bayer Leverkusen hat wohl einen Nachfolger für Alejandro Grimaldo gefunden. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein vor einer Verpflichtung von Miguel Gutierrez. Die Ablöse beläuft sich demnach auf 30 Millionen Euro. Der 25-Jährige ist wie Grimaldo Spanier und spielte in der abgelaufenen Saison bei der SSC Neapel. Zuvor stand er 112 Spiele für den FC Girona auf dem Platz - ursprünglich kam der Außenverteidiger aus der Akademie von Real Madrid und absolvierte zehn Spiele für die erste Mannschaft der "Königlichen". Gutierrez wäre neben dem Portugiesen Afonso Moreira der zweite teure Neuzugang für die kommende Saison. Damit hätte die Werkself in diesem Transferfenster rund 85 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

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+++ 30. Juli, 7:38 Uhr: Goretzka will offenbar zu Barca +++ Leon Goretzka hofft offenbar auf eine Wiedervereinigung mit Hansi Flick. Wie das spanische Portal "Sport" berichtet, soll sich der vereinslose Nationalspieler selbst beim FC Barcelona angeboten haben. Der 31-Jährige ist seit Anfang Juli ohne Klub und könnte aufgrund seiner Erfahrung sowie seiner günstigen Umstände grundsätzlich ein interessantes Profil für die Katalanen darstellen. Beim spanischen Meister sorgen derzeit mehrere Ausfälle im Mittelfeld für Personalprobleme. Während Fermin Lopez nach einem Mittelfußbruch noch pausieren muss, fällt Frenkie de Jong mit einer Knieverletzung länger aus. Zudem kehren einige Barca-Profis nach der Weltmeisterschaft verspätet ins Mannschaftstraining zurück. Unter Flick erlebte Goretzka beim FC Bayern einst seine erfolgreichste Zeit, gekrönt vom Champions-League-Triumph 2020. Trotzdem scheint ein Wechsel nach Barcelona aktuell unwahrscheinlich. Dem Bericht zufolge hat Sportdirektor Deco kein Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Intern traut man dem eigenen Nachwuchs die Lücke im Zentrum zu, während der Fokus auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer liegen soll. Goretzka hält sich derweil mit einem Privattrainer bei seinem Heimatverein VfL Bochum fit.

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+++ 29. Juli, 8:18 Uhr: Leipzig hat wohl Einigung mit DFB-Star erzielt +++ Nadiem Amiri soll offenbar ganz oben auf dem Wunschzettel von RB Leipzig stehen. Wie die "Sport Bild" berichtet, sei eine Einigung mit dem 29-Jährigen selbst sogar schon erzielt. Die Gespräche mit Mainz 05, wo Amiri noch einen Vertrag bis 2028 hat, sollen zwar auch schon begonnen haben, aber das Ende der Gespräche sei noch nicht in Sicht. Das Hauptproblem liege dabei aber bei RB Leipzig. Der Leipziger Kader sei gegenwärtig einfach noch zu groß. Der Verein müsse mögliche Abgänge, wie zum Beispiel den von Eljif Elmas, der in den vergangenen Tagen unter anderem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, abwarten, bevor sie Amiri verpflichten können. Auch interessant: Wegen Jürgen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt aus der Nationalmannschaft

+++ 28. Juli, 8:15 Uhr: Arsenal nennt wohl konkrete Summe für HSV-Wunschtransfer +++ Fabio Vieira kam bei seiner Leihe zum HSV vergangene Saison bei 31 Einsätzen auf sieben Tore und sechs Vorlagen. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Hamburger an einem Verbleib des 26-Jährigen interessiert sind. Laut "Sky" soll der Portugiese selbst ebenfalls einen Wechsel vom FC Arsenal nach Norddeutschland wünschen. Aber eine Einigung zwischen dem HSV und den "Gunners" sei noch nicht in Sicht. Der englische Hauptstadtklub soll 18 Millionen Euro Ablöse für Vieira fordern. Das sei für den Hamburger SV eine verhältnismäßig hohe Summe, aber das Interesse, Vieira zu halten, sei ebenfalls groß. Der Mittelfeldspieler habe sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gut integriert. Gegenwärtig trainiert Vieira wieder bei Arsenal, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat. 18 Millionen Euro wären ein neuer Rekordtransfer für den HSV.

+++ 26. Juli, 10:55 Uhr Einjahresvertrag für Dzeko bei Schalke 04 +++ Im Trainingslager des FC Schalke 04 deutete Trainer Miron Muslic eine Einigung mit Sturm-Legende Edin Dzeko an. Nach dem Testspiel-Sieg (3:1) gegen Fagiano Okayama machte Muslic klar: "Wir brauchen Charaktere, Führungskräfte und Persönlichkeiten. Wir stehen in der Bundesliga vor einer großen Herausforderung. Deshalb haben wir genau nach diesen Profilen gesucht, die das auf und neben dem Platz verkörpern. Der eine oder andere mit Persönlichkeit, der kommt noch.“ Auf die Nachfrage, wie es denn um Dzeko stehe, antwortete er grinsend: "Leute mit Charakter kommen noch, ja!". Dzeko und der FC Schalke 04 sollen sich nach "Bild"-Informationen wohl auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Ein Vertrag, der Dzeko zum Topverdiener der Knappen aufsteigen lassen könnte. Dem Bericht zufolge soll das Grundsalär bei rund 900.000 Euro liegen. Mit Boni durch Einsätze und Erfolge kann das Gehalt auf circa 1,3 Millionen Euro pro Jahr ansteigen.

+++ 25. Juli, 10:35 Uhr Leipzig-Talent Umworben von Top-Klubs +++ Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat nun offenbar auch das Interesse von Real Madrid geweckt. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, befindet sich der spanische Rekordmeister bereits in Gesprächen mit RB Leipzig. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bieten die Königlichen insgesamt 100 Millionen Euro. Für die Leipziger offenbar zu wenig, weshalb die Königlichen das nächste Angebot vorbereiten. Die Madrilenen gelten aber nicht als einzige Interessenten. Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll an dem 19-Jährigen interessiert sein. Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. "Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern", so Diomande.

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