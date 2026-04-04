Bundesliga
FC Bayern: Max Eberl schwärmt: Vincent Kompany "gehört zur ganz großen Trainer-Gilde"
ran Fußball
Max Eberl ist mit der Arbeit von Vincent Kompany beim FC Bayern München hoch zufrieden.
Vor fast zwei Jahren suchte Max Eberl händeringend nach einem Trainer für den FC Bayern, heute klopft er sich angesichts der Entscheidung für Vincent Kompany deutlich vernehmbar auf die Schulter. "Auch wenn er erst 40 wird: Er gehört schon jetzt zur ganz großen Trainer-Gilde", sagte der Sportvorstand im Gespräch mit dem Münchner Merkur/tz über den Belgier.
Kompany, fügte Eberl hinzu, sei solch ein großer Trainer, "weil er ein sehr schlauer, intelligenter Mensch" sei. "Das Wort Mensch bitte unterstreichen! Die Leute hatten schon immer Respekt vor ihm. Aber er lässt diesen Respekt jeden Tag wachsen. Indem er einfach er selber ist."
FC Bayern: Eberl schwärmt vom "Kompany-Faktor"
Den "Kompany-Faktor" spürten sie beim FC Bayern "jeden Tag", sagte Eberl (52). Der Coach habe "sich seit unserem ersten Gespräch nicht verändert, nur weiterentwickelt. Die Erfahrung, die er als Kapitän einer großen Mannschaft gemacht hat, überträgt er vor jedem Spiel. Diese Qualität ist großartig, seine Gelassenheit tut uns sehr gut."
Kompany war vor der Saison 2024/25 vom FC Burnley, mit dem er aus der Premier League abgestiegen war, nach München gekommen. Zuvor hatte Eberl einige Absagen renommierter Trainer kassiert. Doch Kompany, einst Weltklasse-Verteidiger und Kapitän von Manchester City, überzeugte sofort. In der ersten Saison gewann er mit den Bayern die Meisterschaft, in diesem Jahr haben die Münchner Chancen auf das Triple. Er besitzt einen Vertrag bis 2029.
