Bundesliga
FC Bayern München: Altes Trainingsgelände aus Ancelotti-Zeit wird umgebaut - 100-Millionen-Projekt
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 02:29 Min
Der FC Bayern München baut sein Trainingsgelände an der Säbener Straße um. Damit trennen sich die Münchner von einem Überbleibsel aus der Zeit von Carlo Ancelotti.
Der FC Bayern München treibt die Modernisierung seines Trainingsgeländes an der Säbener Straße voran. Auf dem Areal des fast nie genutzten Fitnesskurses aus der Ära von Ex-Trainer Carlo Ancelotti soll ein neuer Trainingsplatz entstehen. Das berichtet die "Bild".
Der 2016/17 unter Ancelotti und seinem Athletik-Coach Giovanni Mauri errichtete Fitnessbereich hatte knapp eine Million Euro gekostet und wurde nach dem Abschied des Italieners kaum noch verwendet. Nun wird die Anlage entfernt, um Platz für die neue Spielfläche zu schaffen. Jan-Christian Dreesen, Christoph Freund und Platzwart Peter Sauer haben das künftige Baufeld demnach am Montag vor Ort besichtigt.
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FC Bayern München: Großprojekt mit 100 Millionen Euro und drei Jahren Bauzeit
Die Maßnahme ist Teil eines deutlich umfangreicheren Umbaus der gesamten Säbener Straße. Die Errichtung eines neuen Leistungszentrums war bereits im vergangenen Sommer nach Zustimmung des Aufsichtsrats geplant, wurde dann aber verschoben.
Der Baubeginn könnte nun in diesem Jahr erfolgen. Die Bauzeit wird mit drei Jahren angesetzt, es sollen rund 50.000 Lkw-Ladungen Schutt abtransportiert werden. Die Kosten liegen bei knapp 100 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes fließt in die neue Profi-Abteilung.
Die Planung der ersten Mannschaftsanlage liegt in den Händen von Kathleen Krüger. Die ehemalige Teammanagerin ist inzwischen als "Senior Leading Expert Sport Strategy & Development" für die sportliche Strategie und Entwicklung zuständig.
Bereits 2024 hatte der Klub eine mögliche Verlegung der Profimannschaft endgültig vom Tisch genommen und setzt stattdessen auf die Modernisierung am angestammten Standort. Eine offizielle Stellungnahme des FC Bayern zu den aktuellen Plänen gibt es nicht.
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