WM 2026: "Bist du betrunken?" - So rief Nagelsmann an

Nationalspieler Nathaniel Brown steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München.

Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zum deutschen Rekordmeister Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Wie die "Bild" meldet, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Eintracht Frankfurt zum FCB wechseln.

Laut Bild ist es bei den Verhandlungen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) und seinem Münchner Kollegen Max Eberl (52) zum Durchbruch gekommen. Offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni.