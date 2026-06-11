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FC Bayern München: Anzeichen verdichten sich weiter - Nathaniel Brown vor Unterschrift
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 03:47 Min
Nationalspieler Nathaniel Brown steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München.
Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zum deutschen Rekordmeister Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss.
Wie die "Bild" meldet, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Eintracht Frankfurt zum FCB wechseln.
Laut Bild ist es bei den Verhandlungen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) und seinem Münchner Kollegen Max Eberl (52) zum Durchbruch gekommen. Offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni.
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FC Bayern: Nathaniel Brown hält sich weiterhin bedeckt
Brown, der beim deutschen WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag in der Startelf erwartet wird, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert.
"Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren", sagte er in einer Medienrunde am vergangenen Donnerstag.
Frankfurt hatte den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende.
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