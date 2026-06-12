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FC Bayern München: Nach Gerüchten um Michael Olise - FCB-Verantwortlicher macht sich wohl über Real Madrid lustig
Veröffentlicht:von ran.de
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WM: Olise zaubert für Frankreich - die besten Netzreaktionen auf den Hattrick
Videoclip • 01:24 Min
Michael Olise gilt bei Real Madrid angeblich als Wunschspieler von Präsident Florentino Perez. Ein Bayern-Boss macht nun jedoch unmissverständlich klar, was er von einem möglichen 150-Millionen-Euro-Angebot hält.
Die Gerüchte um Michael Olise und Real Madrid reißen nicht ab. Beim FC Bayern München scheint man darüber inzwischen allerdings nur noch schmunzeln zu können.
Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, reagierte ein namentlich nicht genannter Bayern-Verantwortlicher mit bemerkenswert deutlichen Worten auf die anhaltenden Spekulationen um einen Wechsel des Franzosen zu den Königlichen.
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"Olise ist unbezahlbar"
"Selbst für 200 Millionen Euro wird er nicht gehen. Olise ist unbezahlbar. Er würde nicht einmal für 500 Millionen gehen. Tatsächlich bin ich mir nicht einmal sicher, ob Real Madrid mit 150 Millionen eines von Olises Beinen bezahlen könnte", wird der Funktionär zitiert.
Hintergrund sind Berichte der vergangenen Tage, wonach Real-Präsident Florentino Perez ein Angebot über 150 Millionen Euro für den Bayern-Star vorbereiten wolle. Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, dass Olise der große Wunschtransfer der Madrilenen sein solle.
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Olise-Transfer? Herbert Hainer mit klarer Absage
Beim FC Bayern stößt das offenbar auf wenig Gegenliebe. Bereits Präsident Herbert Hainer hatte die Spekulationen zuletzt entschieden zurückgewiesen und klargestellt, dass der deutsche Rekordmeister Olise keinesfalls abgeben wolle. Der französische Nationalspieler besitzt in München noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 und gilt intern als unverkäuflich.
Die Aussagen des nicht namentlich genannten Bayern-Funktionärs dürften deshalb vor allem als klare Botschaft in Richtung Madrid verstanden werden: Selbst ein Angebot in Rekordhöhe würde an der Haltung der Münchner nichts ändern.
Ob Real tatsächlich bereit ist, 150 Millionen Euro für Olise auf den Tisch zu legen, bleibt ohnehin offen. Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte darüber, ob der Bayern-Star tatsächlich das bevorzugte Transferziel von Perez ist.
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