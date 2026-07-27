Bundesliga
FC Bayern München: Diese sechs DFB-Stars starten in die Vorbereitung
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:05 Min
Die Vorbereitung beim FC Bayern München ist bereits in vollem Gange. Obwohl nun sechs DFB-Stars einsteigen, ist der Kader immer noch nicht vollständig.
Joshua Kimmich fuhr mit einem Lächeln vor, Manuel Neuer wünschte eine "gute neue Saison": Vier Wochen nach dem WM-Desaster sind auch beim FC Bayern die deutschen Fußball-Nationalspieler in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingestiegen.
DFB-Kapitän Kimmich, der Münchner Spielführer Neuer, Jonas Urbig, Jonathan Tah, Neuzugang Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic absolvierten zunächst die obligatorischen Leistungstests.
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Diese Bayern-Stars fehlen noch
Am Dienstag geht es für das Sextett weiter zum Trainingslager an den Tegernsee. Auf dem Sportplatz des FC Rottach-Egern unter dem Wallberg sollen Kimmich und Co. dann endgültig ihren riesigen WM-Frust nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hinter sich lassen.
Der Rest der Mannschaft, sofern er denn gesund und bereits aus dem Turnierurlaub zurück ist, war bereits am vergangenen Montag in die Vorbereitung eingestiegen. Am Samstag ging der erste Test gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden mit einer sehr jungen Mannschaft mit 1:2 verloren, am Montag reiste der Rumpfkader in das viertägige Kurz-Trainingslager. Dort steht am Donnerstag der zweite Test gegen den Amateurklub FC Rottach an.
Verzichten muss Trainer Vincent Kompany noch auf seine Topstars, die bei der WM weit gekommen waren. So fehlen unter anderem noch Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise. Außerdem noch nicht wieder oder noch nicht komplett im Training sind die zuletzt verletzten Lennart Karl, Serge Gnabry und Alphonso Davies sowie Jamal Musiala nach einem Routine-Eingriff in seinem bei der Klub-WM 2025 schwer verletzten Fuß.
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