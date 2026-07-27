DFB-Team: Entscheidung um Joshua Kimmich wohl gefallen

Mit der Ankunft von Jürgen Klopp beim DFB gehen viele Änderungen einher. DFB-Sportdirektor Rudi Völler bestätigt aber, dass auf einer Schlüsselposition wohl alles beim Alten bleibt.

"Ich gehe mal davon aus", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf dem "Internationalen Trainer-Kongress" in Mainz auf eine entsprechende Frage und ergänzte: "Jo Kimmich hat es in vielen Länderspielen bewiesen, dass er ein Fahnenträger ist, ein toller Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine große Veränderung geben wird."

Jürgen Klopp nimmt Nagelsmann in Schutz

Klopp, bei dessen Vorstellung am Freitag Völler in der ersten Reihe gesessen hatte, sei "ein unglaublich erfahrener Trainer", meinte Völler, aber auch er "merkt schon, welche Wucht dieses Amt hat. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ich war es ja auch vier Jahre mal: Es ist halt nicht wie bei einer Vereinsmannschaft."

Völler weiter: "Da kann man bei den besten Klubs der Welt sein, aber Nationaltrainer zu sein bei einem großen Verband - und das ist Deutschland ja immer noch -, das ist ein Riesenpfund. Und er wird auch merken, das habe ich auch Julian (Nagelsmann) immer wieder gesagt: Egal, welche Entscheidung man trifft - bei der Nominierung, der Aufstellung, taktisch -, da sind 80 Millionen, die das mitdiskutieren. Und man kann es nicht allen recht machen."

Klopps nach dem WM-Debakel zurückgetretener Vorgänger Nagelsmann, beklagte Völler, sei teilweise zu Unrecht und zu hart kritisiert worden. "Das hat er nicht verdient. Er ist ein Top-Charakter, ein Top-Junge, der eine ganz große Trainerkarriere vor sich hat, er ist ja noch jung. Ich bin mir sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis er wieder bei einem Topverein ist. Da wette ich sehr viel drauf."

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