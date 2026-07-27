ran Fußball Bundesliga BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 26. Juli, 09:03 Uhr: Brandt vor Wechsel nach England? +++ Wie "Sky Italia" berichtet, soll der aktuell vereinslose Ex-BVB-Star Julian Brandt nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund womöglich als nächstes in England aufschlagen. Demnach sei Leeds United bereit, dem ehemaligen Nationalspieler einen Dreijahresvertrag anzubieten. Nach Anton Stach, der Leistungsträger beim Traditionsklub ist, wäre Brandt der zweite Deutsche dort. Allerdings sollen angeblich auch Klubs aus Italien weiter am offensiven Mittelfeldspieler interessiert sein.

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+++ 25. Juli, 20:34 Uhr: Keeper Ramaj wohl nicht mit dem BVB auf Asien-Tour - Abgang steht angeblich bevor +++ Bei Borussia Dortmund deutet sich der Abgang von Torhüter Diant Ramaj immer mehr an. Laut "Sky" wird der 24-Jährige demnächst auch nicht Teil des BVB-Aufgebots für die Asien-Tour sein. Statt Ramaj reist demnach Nachwuchs-Keeper Silas Ostrzinski mit den Dortmunder Profis nach Japan mit. Währenddessen soll Ramaj den Markt sondieren, um noch im Sommer 2026 zu wechseln. Dem Bericht nach fordert die Borussia sieben Millionen Euro Ablöse für ihn. In der Vorsaison war Ramaj an den damaligen Dortmunder Bundesliga-Rivalen Heidenheim ausgeliehen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2029.

+++ 23. Juli, 18:29 Uhr: Nach Adeyemi-Abgang - BVB macht wohl bei El Mala ernst +++ Nachdem der Abgang von Karim Adeyemi zum FC Barcelona nun offziell verkündet wurde, macht Borussia Dortmund bei der Nachfolger-Suche wohl ernst. Wie "Sky" vermeldet, soll der BVB ein Angebot für Kölns Juwel Said El Mala abgegeben haben. Die Offerte soll sich auf 26 Millionen Euro belaufen, zuzüglich 16 Millionen Euro an möglichen Boni. Dieses Angebot sollen die Domstädter aber wohl bereits abgelehnt haben, die Kölner fordern demnach 50 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen. Zumal El Mala beim FC noch einen langfristigen Vertrag bis 2030 hat, der wohl keine Ausstiegsklausel beinhalten soll. Das Umfeld von El Mala soll sich allerdings ein Engagement in Dortmund durchaus vorstellen können, weshalb nun abzuwarten bleibe, ob der BVB finanziell noch einmal nachbessert.

+++ 22. Juli, 06:31 Uhr: BVB bleibt bei Griechenland-Juwel hartnäckig +++ Borussia Dortmund ist seit Wochen am griechischen Youngster Konstantinos Karetsas vom FC Brügge interessiert. Nun scheint Bewegung in einen potentiellen Transfer zu kommen. Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, machen sich Verantwortliche des BVB in dieser Woche auf den Weg nach Brügge, um zu verhandeln. Demnach fordern die Belgier 35 Millionen Euro für den 18-Jährigen offensiven Mittelfeldspieler. Auch die AC Mailand soll interessiert sein.

+++ 19. Juli, 16:50 Uhr: Transferpleite für den BVB bei Wunschspieler? +++ Muss sich der BVB mit einer Transferpleite begnügen? Laut "Bild" steht Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani unmittelbar vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent RB Leipzig. Möglich machen soll dies eine in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel über rund 30 Millionen Euro. Demnach soll der Angreifer noch im Juli in Leipzig einen neuen Kontrakt unterzeichnen. Beim BVB galt Asllani dem Vernehmen nach als Wunschkandidat für das Sturmzentrum. Dort ist aktuell noch Serhou Guirassy am Start, dessen Zukunft aber völlig unklar ist. Asllanis Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2029.

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+++ 16. Juli, 19:38 Uhr: Finale Entscheidung um Schlotterbeck gefallen +++ Nico Schlotterbecks Zukunft in Dortmund ist wohl final geklärt. Die Gerüchte, dass der Innenverteidiger im Sommer die Westfalen verlassen könnte, hielten sich lange. Selbst im neuen Arbeitspapier des 26-Jährigen, welches er am Ende der letzten Saison unterschrieb, gab es noch eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer. Nun berichtet allerdings die "Bild", dass diese Ausstiegsklausel nur bis zum 15. Juli gültig gewesen sei. Damit wäre ein Verbleib Schlotterbecks in Dortmund nun sicher. Hätte Schlotterbeck den Verein wechseln wollen, hätte das den neuen Arbeitgeber rund 50 bis 60 Millionen Euro kosten sollen. Zwischenzeitlich hatte es einige Gerüchte gegeben, dass Real Madrid interessiert sei, doch die "Königlichen" scheinen nach Schlotterbecks WM-Verletzung endgültig ausgestiegen zu sein.

+++ 15. Juli, 18:51 Uhr: Wechselt WM-Teilnehmer Ibrahim Mbaye zum BVB? +++ Laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano soll Borussia Dortmund Kontakt zum senegalesischen Flügelspieler Ibrahim Mbaye aufgenommen haben. Der 18-Jährige gehört zum Kader von Champions-League-Sieger Paris St. Germain, kam in der Vorsaison auch schon zu recht regelmäßigen Einsätzen. In Paris hat Mbaye noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, weshalb über ein mögliches Leihgeschäft spekuliert wird. Allerdings soll Dortmund nicht der einzige Interessent sein, auch Aston Villa habe den Jungstar ins Auge gefasst.

+++ 14. Juli, 19:06 Uhr: BVB-Geschäftsführer Ricken gibt Schlotterbeck-Update +++ In Sachen Comeback von BVB-Abwehrchef Nico Schlotterbeck tritt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken auf die Bremse. "Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Ricken beim Trainingsauftakt der Borussia. Die erste Länderspielpause ist zwischen dem 4. und 5. Spieltag terminiert, also vom 21. September bis 8. Oktober. Schlotterbeck verletzte sich bei der WM zuletzt schwer am Sprunggelenk.

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+++ 13. Juli, 7.36 Uhr: Barca-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel +++ Klubpräsident Joan Laporta vom spanischen Meister FC Barcelona hat die bevorstehende Verpflichtung von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt. "Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Laporta am Rande der Fußball-WM in Dallas gegenüber spanischen Medien. Zuvor hatte bereits der BVB seinen Flügelspieler für "Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt." Adeyemis Wechsel zur Blaugrana um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick bahnt sich seit Tagen an. Laut Medienberichten verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun einen Fünfjahresvertrag. Seinen wohl neuen Trainer kennt Adeyemi bestens: Flick berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.