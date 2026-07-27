ran Fußball Fußball - Hansa-Fans erobern England: "Champions-League-Feeling" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 28. Juli, 10:55 Uhr: Woltemade vor Leihe zu Zweitligist? +++ Im vergangenen Sommer wechselte Nick Woltemade für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Nun könnte dem DFB-Stürmer bereits ein frühzeitiger Abgang drohen. Laut "The Athletic" soll der Premier-League-Klub den 24-Jährigen darüber informiert haben, ihn in der kommenden Spielzeit verleihen zu wollen. Als Favorit gilt demnach aktuell West Ham United, die nach dem Abstieg künftig nur noch in der zweitklassigen EFL Championship spielen. Interesse soll es zudem offenbar aus der spanischen und der italienischen Liga geben. Dem Bericht zufolge fordert Newcastle eine Leihgebühr und würde in den Leihvertrag zudem eine Kaufoption integrieren. Woltemade hatte nach einem verheißungsvollen Start im Laufe der vergangenen Saison mehr und mehr nachgelassen. Als seine Torquote zurückging, verlor der Angreifer seinen Stammplatz und saß in der Rückrunde zumeist auf der Bank. Auch bei der WM spielte er - trotz starker Leistungen in der Qualifikation - kaum eine Rolle und kam lediglich als Einwechselspieler beim Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay zum Einsatz. Der Kontrakt des Deutschen bei Newcastle läuft noch bis 2031.

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+++ 27. Juli, 07:05 Uhr: "Völlig unverhältnismäßig": PSG gibt Statement zu Diamonde ab – neuer Klub steht wohl fest +++ Yan Diomande wird offenbar von RB Leipzig zu Real Madrid wechseln. Das berichten Transfer-Experte Fabrizio Romano und die spanische "Marca" übereinstimmend. Demnach haben die beiden Klubs am Sonntagabend eine Einigung über einen Wechsel in Höhe von über 100 Millionen Euro erzielt. Der Ivorer soll noch in dieser Woche zur Unterschrift nach Madrid fliegen und dort einen Vertrag bis 2031 bei den Königlichen unterschreiben. "Sky" widerspricht dem Bericht. Zwar werde eine baldige Einigung mit Real erwartet - Stand Montagmorgen gäbe es diese aber noch nicht. Zudem wird die Ablöse demnach etwas höher ausfallen, als die kolportierten 100 Millionen Euro. Bis zuletzt wurde auch PSG als möglicher Abnehmer für den Offensivmann gehandelt, der Champions-League-Sieger verabschiedete sich aber mit einem interessanten Statement aus dem Rennen. "PSG hat heute Abend offiziell sein Interesse an Yan Diomande sowie die Gebote zurückgezogen. Die geforderte Ablösesumme und Gehaltsvorstellungen waren völlig unverhältnismäßig. PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben", heißt es in der Mitteilung, die mehreren Sportzeitungen vorliegt.

+++ 25. Juli, 19:05 Uhr: FC Arsenal mit Mega-Angebot für Atletico-Stürmer und Vinicius-Interesse? +++ Der FC Arsenal plant offenbar eine spektakuläre Verstärkung für den Angriff. Wie die englische Zeitung "The Times" berichtet, soll Englands Meister bereit sein, rund 100 Millionen Euro für Julian Alvarez von Atletico Madrid zu zahlen und obendrauf Stürmer Viktor Gyökeres in den Deal einzubinden. Der Marktwert des Schweden wird bei "transfermarkt" auf rund 65 Millionen Euro geschätzt, womit der gesamte Deal eine Summe von 150 Millionen Euro übersteigen würde. Damit würden die "Gunners" in Konkurrenz zum FC Barcelona treten, der sich schon länger um den Argentinier bemüht. Aber auch Real Madrid sollte offenbar bei den Transferplänen des FC Arsenal aufhorchen. Nach Informationen von "The Athletic" denken die Londoner darüber nach, Vinicius Junior zu holen, sollte dieser seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den "Königlichen" nicht verlängern. Die Idee sei zwar noch recht frisch und es habe noch keinerlei Gespräche wegen dem Brasiliener zwischen den Vereinen gegeben. Doch bei Arsenal sei wegen der Personalie auf allen Ebenen der Daumen gehoben worden. Bislang bemüht sich Real vergeblich darum, den Kontrakt des Stürmers vorzeitig zu verlängern.

+++ 23. Juli, 14:25 Uhr: Wilde Gerüchte um Ousmane Dembele +++ Kuriose Meldung zu Ousmane Dembele. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri denkt der saudi-arabische Klub Al-Hilal darüber nach, den Franzosen in die Pro League zu holen. Demnach hat der Klub bereits Kontakt zum 29-Jährigen aufgenommen, um zu überprüfen, wie es um dessen Bereitschaft hinsichtlich eines Wechsels bestellt ist. Sollte der Offensivspieler ein positives Feedback geben, würde der Verein demnach in Verhandlungen mit Paris Saint-Germain treten. Dembele steht bei PSG noch bis 2028 unter Vertrag, auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers konnte man sich bislang nicht einigen. Als wahrscheinlich gilt ein Abgang des Weltfußballers von 2025 aber nicht, zumal er bei den Franzosen zu den absoluten Leistungsträgern zählt.

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