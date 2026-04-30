Fußball
FC Bayern München: Leon Goretzka sieht Parallelen zur Triple-Saison 2020
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Arsenal vs. Atletico: Müder Kick? Fans vermissen Bayern gegen PSG
Videoclip • 02:01 Min
Theoretisch braucht der FC Bayern nur noch drei gut getimte Siege, um das Triple zu gewinnen. Leon Goretzka sieht derweil Parallelen zu 2020.
Noch einmal mit Gefühl! Leon Goretzka sieht sich bei den Triple-Jägern des FC Bayern an jene Dreifach-Sieger erinnert, die 2020 Meisterschale, Pokal und Henkelpott gewannen - und sieht gute Chancen, den Coup sechs Jahre später mit allem Drum und Dran erneut zu erleben.
"Ich habe richtig Bock darauf, 2020 zu wiederholen, aber eben mit unseren Fans. Das wäre noch mal eine andere Nummer", sagte Goretzka, der die Bayern im Sommer nach acht Jahren verlassen wird, dem Klubmagazin "51".
Bei seinem ersten Triple vor sechs Jahren herrschte Pandemie, der Triumph in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:0) in Lissabon fand vor Geisterkulisse statt.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:45 Uhr • Snooker
Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream
195 MinBald verfügbar
Heute, 13:45 Uhr • Snooker
Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 4: Eisbären Berlin - Adler Mannheim
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 4: Eisbären Berlin - Adler Mannheim
180 Min
FC Bayern München: Leon Goretzka schon jetzt mit demütigem Abschied
Sportlich aber gebe es Parallelen. Das "Selbstverständnis" von damals sei "in den vergangenen Wochen zurückgekommen", meinte Goretzka.
Das sei zwar keine Garantie für den Titel in der Königsklasse, "aber da ist das spezielle Gefühl, das du mit Glück vielleicht ein-, zweimal in deiner Karriere hast. Wir haben eine Mannschaft, in der jedes Rad ins andere greift. Wir haben individuelle Qualität und parallel diesen Hunger, diese Laufbereitschaft."
Nach seinem Abschied werde er voller "Dankbarkeit" zurückblicken auf "eine wunderschöne, intensive, besondere Zeit, die ich sicher vermissen werde". Was das Besondere an den Bayern ist? "Von außen kann man sich nicht vorstellen, wie herzlich die Kabine ist", sagte Goretzka.
"Ja, es ist unfassbar kompetitiv, es wird sehr viel von einem abverlangt - aber gleichzeitig habe ich mich vom ersten Tag an geborgen gefühlt", erzählte er. "Dass du in einer so familiären Umgebung um die größten Titel im Fußball spielen kannst, diese Mischung ist sehr speziell."
Und der 31-Jährige, der vor einer Einigung mit der AC Mailand stehen soll, hofft inständig darauf, dass das so bleiben möge. "Das 'Mia san mia' gilt es zu bewahren, der Fackelstab muss immer weitergegeben werden."
Mehr Fußball-News
WM
Beleidung bei Einreise? Iran fehlt beim FIFA-Kongress
Europa League
Sporting Braga vs. SC Freiburg: Europa League heute live im Free-TV, Liveticker und im Stream
Europa League
Europa League 2025/26 heute live: Wer zeigt die Halbfinal-Spiele?
Champions League
UEFA Champions League: Highlights im kostenlosen Joyn-Stream und im Free-TV
Gesperrter Chelsea-Profi Mudryk zieht vor den CAS
WM
Spielplan der Türkei bei der WM 2026: Uhrzeiten, Gegner und Infos zur Übertragung im Free-TV