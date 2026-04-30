Champions League: Mikel Arteta schimpft über VAR-Eingriff gegen Arsenal: "Klarer Elfmeter"

Es gab viel zu bereden für Mikel Arteta nach dem Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid. Mal wieder stand der VAR im Mittelpunkt.

Mikel Arteta schüttelte auch lange nach Abpfiff noch fassungslos den Kopf.

"Was ich nicht verstehe - und worüber ich mich sehr aufrege und wütend bin - ist, wie zum Teufel der Elfmeter gegen Eze zurückgenommen werden konnte. Ich verstehe das nicht. Es verändert den weiteren Spielverlauf völlig", schimpfte der Trainer des FC Arsenal nach dem hart erkämpften 1:1 (1:0) im stimmungsvollen Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid.

Was war passiert? In der 78. Minute hatte Atleticos David Hancko Arsenals Eberechi Eze leicht am Fuß berührt, Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte sofort auf den Punkt. Nach Eingriff des Videoassistenten nahm der Niederländer den Strafstoß aber zurück - eine knifflige Entscheidung.

"Es ist ganz einfach, es ist ein klarer Elfmeter. Wenn es ein Elfmeter ist, weiß ich nicht, warum man den VAR hinzuziehen muss, warum man sich das 13 Mal ansehen muss – das ist kein eindeutiger Fehler", führte Arteta bei "DAZN" aus.