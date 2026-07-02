ran Fußball Spielplan 1. und 2. Bundesliga: Das sagen die Fans Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die neue Bundesliga-Saison 2026/27 startet Ende August. Nun wurde der komplette Spielplan für die erste und zweite Bundesliga bekanntgegeben. ran zeigt, welche Spiele ihr in der Hinrunde auf keinen Fall verpassen dürft.

Die Bundesliga steht vor ihrer 64. Spielzeit. Die Paarungen der einzelnen Spieltage wurden von der Bundesliga bekanntgegeben. Dabei kommt es während der Saison abermals zu einigen Highlight-Spielen, die kein Bundesliga-Fan verpassen sollte. Bundesliga-Spielplan raus! Dann spielt Bayern gegen Dortmund Die zeitgenauen Terminierungen der einzelnen Partien der Bundesliga-Spieltage eins bis vier erfolgen zwischen 13. und 17. Juli. Die weiteren Ansetzungen kommen nach und nach zu späteren Zeitpunkten. ran gibt eine Übersicht, welche Top-Spiele in der Hinrunde stattfinden.

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1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Termin: 28.08.2026; 20:30 Uhr Direkt zum Bundesliga-Auftakt gibt es live auf Sat.1 zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart ein echtes Highlight. Der Rekordmeister empfängt den Tabellenvierten der Vorsaison. Das Duell ist auch eine Wiederholung des DFB-Pokalfinales, in welchem der FCB sich mit 3:0 durchsetzen konnte.

2. Spieltag: FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Termin: 04.09. - 06.09.2026 Am 2. Spieltag wird es das erste Mal wieder richtig laut in der Veltins-Arena auf Schalke. Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga geht es für die "Knappen" direkt zu Saisonbeginn eine große Bewährungsprobe gegen den FC Bayern.

4. Spieltag: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Termin: 18.09. - 20.09.2026 Am 4. Spieltag empfangen die Stuttgarter den BVB. Es dürfte ein Duell werden, in dem sich früh in der Saison zeigt, wer den Bayern 2026/2027 gefährlich werden kann. Damit hakt Stuttgart nach vier Spielen bereits die beiden größten Bundesliganamen von seiner Spieltagsliste.

5. Spieltag: 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach Termin: 09.10. - 11.10.2026 Das erste große Derby der Saison! Am 5. Spieltag wird um die Vorherrschaft am Rhein gespielt. Zwischen Köln und Mönchengladbach wird es auch darum gehen, wer den Saisonstart am besten veredeln oder retten kann.

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7. Spieltag: Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Termin: 23.10. - 25.10.2026 Am 7. Spieltag kommt es neben dem Duell auf dem Platz auch zum Duell zweier mächtiger Fanlager. Beide Mannschaften können sich immer auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen und so wird auch dieses Spiel voraussichtlich vor einer grandiosen Kulisse gespielt werden.

8. Spieltag: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Termin: 30.10. - 01.11.2026 Nach dem aufgeheizten Duell gegen Frankfurt geht es für die Dortmunder direkt weiter mit dem nächsten Kracher. Der deutsche "Klassiker" wird in der Hinrunde in der Allianz Arena ausgetragen und nach dem Franz-Beckenbauer-Supercup das zweite Duell der Saison zwischen den beiden Mannschaften sein.

8. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen vs. VfB Stuttgart Termin: 30.10. - 01.11.2026 Neben FCB gegen BVB meint es der 8. Spieltag zusätzlich gut mit uns. Neben dem deutschen "Klassiker" wird es voraussichtlich zu einem weiteren Top-Duell aus der oberen Tabellenhälfte kommen. Mit Leverkusen trifft der letzte nicht bayerische Meister (2024) auf Stuttgart - den letzten Pokalsieger (2025), bevor die Bayern auch diesen Titel wieder geholt haben.

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10. Spieltag: Werder Bremen vs. Hamburger SV Termin: 20.11. - 22.11.2026 Das Nordderby ist seit der vergangenen Saison zurück in der Bundesliga und hat seitdem nicht enttäuscht. Angetrieben von beiden Fanlagern haben sich die Mannschaften im vergangenen Jahr in Hin- und Rückspiel ein packendes Duell geliefert. Im hohen Norden wird es auch in dieser Saison wieder hoch hergehen.

12. Spieltag: FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund Termin: 04.12. - 06.12.2026 Auf das Nordderby folgt das Revierderby. Nach zuletzt zwei Saisons ohne das traditionsreiche Duell im Pott dürfte die Vorfreude besonders groß sein. Beide Fanlager werden für eine elektrisierende Atmosphäre sorgen.

17. Spieltag: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Termin: 15.01. - 17.01.2027 Am letzten Spieltag der Hinrunde wird Eintracht Frankfurt den FC Bayern empfangen. In den vergangenen Jahren bot dieses Duell immer wieder Spektakel. Erst im Februar diesen Jahres holten die Frankfurter fast einen 0:3-Rückstand auf und sorgten so für eine unfassbare Spannung vor einer atemberaubenden Kulisse.