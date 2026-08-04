ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Herr Kompany, spielt Neuer jetzt? Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München bereitet sich auf der Asien-Tour auf die neue Saison vor. Mit dabei ist auch Bara Sapoko Ndiaye, obwohl dessen Leihe offiziell eigentlich schon ausgelaufen ist.

Beim 2:1 (2:1)-Sieg des FC Bayern München im Rahmen der Asien-Tour gegen den südkoreanischen Klub Jeju stand Bara Sapoko Ndiaye in der Startelf des deutschen Rekordmeisters. Doch wie geht das überhaupt, wo doch eigentlich die Leihe des senegalesischen Nationalspielers mit 30. Juni ausgelaufen ist und die Münchner das Talent immer noch nicht fest verpflichtet haben? FC Bayern: Ersatz für Harry Kane gefunden? FCB-Talente überzeugen in der Vorbereitung Die Bayern nutzen für die Teilnahme des Mittelfeldspielers eine Ausnahmeregelung, wie der "kicker" berichtet. "Er ist hier und hat die Erlaubnis, die Asientour mitzumachen", erklärte FCB-Sportvorstand Max Eberl.

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Ndiaye-Kauf könnte wohl zum Schnäppchen werden Dass der 18-Jährige mit den Bayern in Asien mit dabei ist, verdeutlicht nur, dass es den Münchnern ernst ist, den WM-Teilnehmer dauerhaft zu binden. Hierzu laufen die Verhandlungen mit Ndiayes Verein Gambinos Stars. "Wir haben Noel Aseko verkauft, dadurch einen Kaderplatz frei, den soll Bara bekommen. Dieses Konstrukt mit den Gambinos Stars ist nicht ganz so einfach. Es muss noch alles vertraglich abgesichert werden. Wenn das geschehen ist, können wir es offiziell machen", erklärte Eberl zuletzt. Laut "Kicker" soll die Ablösesumme für Ndiaye letztlich klar unter fünf Millionen Euro liegen.

Lernen von den Stars Nach seiner Leihe im Frühjahr 2026 mit anschließend vier Bundesliga-Einsätzen ist Ndiaye nun dauerhaft im Mittelfeld der Münchner eingeplant, wie es im Bericht heißt. Nun sei er in der Rolle, von den etablierten Stars an der Säbener Straße zu lernen, allen voran seinen letztlichen Konkurrenten Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof.

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