ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne Videoclip • 04:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass sich Serge Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Sorgen um Bayern Münchens Star Serge Gnabry. Wie der Rekordmeister am Samstag bekanntgab, hat sich der Offensivspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bundesliga: RB Leipzig schlägt Eintracht Frankfurt und baut Vorsprung aus Zudem merkten die Münchner in ihrer Mitteilung an, dass Gnabry infolge seiner Verletzung "für längere Zeit" ausfallen werde.

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