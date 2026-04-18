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FC Bayern München: Offensiv-Star verletzt - WM-Aus droht

Aktualisiert:

von ran.de

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FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne

Videoclip • 04:19 Min

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass sich Serge Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Sorgen um Bayern Münchens Star Serge Gnabry.

Wie der Rekordmeister am Samstag bekanntgab, hat sich der Offensivspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.

Zudem merkten die Münchner in ihrer Mitteilung an, dass Gnabry infolge seiner Verletzung "für längere Zeit" ausfallen werde.

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Muss Nagelsmann für die WM ohne Gnabry planen?

Während damit klar ist, dass Gnabry dem Rekordmeister im Kampf um das Triple fehlen wird, stellt sich nun natürlich eine weitere Frage: Wird der 30-Jährige rechtzeitig fit, um Teil des deutschen WM-Kaders zu sein?

Diese Antwort bleiben die Münchner bislang schuldig, denn in der Mitteilung des Klubs gibt es keine Details zur prognostizierten Ausfallzeit des Nationalspielers.

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