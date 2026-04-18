ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Borussia Dortmund muss möglicherweise für die verbleibende Saison in der Bundesliga auf Abwehr-Star Niklas Süle verzichten.

Die Saison von Niklas Süle ist wahrscheinlich vorzeitig beendet. Der Verteidiger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, der den BVB nach der Spielzeit verlassen wird, erlitt am Samstag beim 1:2 (0:1) bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim eine Knieverletzung. Der 30 Jahre alte Süle hat in seiner bisherigen Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten. Süle und Ryerson als Unglücksraben, Offensive enttäuschend - die Noten der BVB-Stars "Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine", berichtete Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Abpfiff: "Jetzt müssen wir die weiteren Untersuchungen abwarten."

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