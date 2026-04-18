Bundesliga: RB Leipzig schlägt Eintracht Frankfurt und baut Vorsprung aus

ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Bundesligist RB Leipzig hat durch einen 3:1 (1:1)-Sieg bei Eintracht Frankfurt die Champions-League-Ambitionen untermauert.

RB Leipzig hat mit dem nächsten wichtigen Sieg einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Im Topspiel der Bundesliga setzten sich die Sachsen mit 3:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt durch. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner schob sich vorerst am VfB Stuttgart vorbei auf Platz drei und verschaffte sich ein Polster von fünf Punkten auf Rang fünf. Süle und Ryerson als Unglücksraben, Offensive enttäuschend - die Noten der BVB-Stars Der wieder einmal starke Yan Diomande (27.) per Soloaktion, Antonio Nusa (70.) mit einem strammen Schuss und Conrad Harder (80.) sorgten für den ersten Sieg der Leipziger Bundesliga-Geschichte in Frankfurt.

Eintrachts Burkardt mit der ersten Großchance im Spiel Platz drei könnte RB am Sonntag allerdings wieder an Stuttgart verlieren. Hugo Larsson (34.) hatte für die Eintracht, die nun um Platz sieben bangen muss, zwischenzeitlich ausgeglichen. Werner hatte trotz der guten Ausgangslage einen vollen Fokus vor dem "dicken Brett" in Frankfurt gefordert. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaften da oben viel liegen lassen", sagte er. Der RB-Trainer musste auf die Abwehrstützen Castello Lukeba (Adduktorenprobleme) und Willi Orban (Oberschenkelprobleme) verzichten, setzte etwa mit Nusa, Assan Ouédraogo und Diomande aber auf viel Offensivpower. SGE-Coach Riera hatte angekündigt, seine Mannschaft wolle trotz des 0:6 aus dem Hinspiel nicht von ihrer Spielidee mit viel eigenem Ballbesitz abrücken. Und tatsächlich bemühten sich die Gastgeber wie unter dem Spanier üblich um Spielkontrolle. Die erste Großchance ergab sich aus einem tiefen Ball, Jonathan Burkardt (6.) scheiterte am stark reagierenden Maarten Vandevoordt im Tor. Nicolas Seiwald hatte ihn dabei entschieden gestört.

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