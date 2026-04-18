ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Winter-Transferfenster zwar schon längst geschlossen, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 18. April, 20:45 Uhr: Bundesligist steigt wohl ins Füllkrug-Rennen ein +++ Im Sommer 2024 wechselte Stürmer Niclas Füllkrug vom BVB zu West Ham United. In der aktuellen Saison ist der Angreifer an die AC Mailand ausgeliehen, eine längerfristige Zukunft in Italien hat der deutsche Nationalspieler aber wohl nicht. So häuften sich zuletzt die Meldungen, wonach Milan kein Interesse daran habe, die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu ziehen. Aktuell sieht also alles nach einer Rückkehr in die Premier League aus. Doch auch dort hat Füllkrug wohl keine Zukunft, müsste im Falle eines Abstiegs von West Ham wohl hohe Gehaltseinbußen hinnehmen. Nun aber schaltet sich offenbar ein Bundesligist in die Personalie mit ein. So berichtet "Sky", dass der VfL Wolfsburg Interesse an dem Angreifer habe. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits im vergangenen Winter soll Füllkrug bei den Wölfen Thema gewesen sein, am Ende ging es für ihn aber in die Serie A. Das Problem: Auch der VfL kämpft um den Klassenerhalt und steht aktuell – ganz im Gegensatz zu West Ham – sogar auf einem Abstiegsplatz. Sollte der VfL die Klasse nicht halten können, ist mehr als nur fraglich, ob ein Füllkrug-Transfer überhaupt noch stemmbar wäre.

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+++ 18. April, 13:58 Uhr: Nächster Luis Diaz? FC Bayern hat Kolumbien-Juwel im Visier +++ Noch strebt der FC Bayern auf dem Platz in dieser Saison den größtmöglichen Erfolg an. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen aber schon längst an der Mannschaft der Zukunft. Ein Teil davon könnte der junge Kolumbianer Samuel Martinez sein. Wie die "tz" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Interesse am 17-Jährigen, der schon jetzt für die U20 von Atletico Nacional in Medellin spielt. Auf internationaler Ebene spielt der zentrale Mittelfeldspieler derzeit bei der Südamerikameisterschaft der U17 groß auf. Im Halbfinale gegen Brasilien bereitete er das kolumbianische Führungstor vor und ebnete damit den Weg zum 3:0-Sieg. Am Sonntag spielt er mit Kolumbien um den Titel gegen Argentinien. Auf den Teenager und Landsmann von Bayern-Star Luis Diaz sollen aber nicht nur die Münchner ein Auge geworfen haben. Wie "GiveMeSport" berichtet, seien auch die beiden Premier-League-Giganten FC Liverpool und FC Chelsea an Martinez interessiert. Bis er aber in Europa spielt, wird mindestens noch eine weitere Saison vergehen. Denn Martinez wird erst im April kommenden Jahres 18 Jahre alt und erhält dann aufgrund der FIFA-Regularien, die Erlaubnis, aus Südamerika zu einem Klub nach Europa zu wechseln.

+++ 15. April, 09:22 Uhr: Bournemouth hat offenbar Marco Rose auf dem Zettel +++ Gibt es neben Daniel Farke und Fabian Hürzeler bald den nächsten deutschen Trainer in der Bundesliga? Wie unter anderem "Sky" berichtet, hat der AFC Bournemouth Marco Rose auf dem Zettel. Die "Cherries" suchen einen neuen Cheftrainer, nachdem Erfolgscoach Andoni Iraola zuletzt angekündigt hatte, den Verein zu verlassen. Bournemouth steht unter ihm auf Platz elf der Premier League und hatte quasi die gesamte Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Rose ist seit rund einem Jahr vereinslos, im März 2025 wurde er wegen ausbleibender Ergebnisse bei RB Leipzig entlassen.

+++ 13. April, 21:03 Uhr: Hürzeler-Klub Brighton buhlt wohl um Freiburg-Keeper Noah Atubolo+++ Freiburgs Stammtorhüter Noah Atubolu plant wohl für den Sommer 2026 einen Karriereschritt. Wie nun "Sky" berichtet, soll es mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion einen konkreten Interessenten für den 23-Jährigen geben. Die Engländer bereiten sich demnach auf den möglichen Abgang des bisherigen Stammkeepers Bart Verbruggen vor und haben dafür eben Atubolu im Blick. Allerdings soll Brighton um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler wohl nicht so gute Chancen im Werben um Atubolu haben. Dem Bericht nach hat nämlich ein namentlich nicht genannter Topklub aus der Bundesliga bereits einen Hut in den Ring geworfen, um das Freiburger Eigengewächs im Sommer zu verpflichten.

+++ 10. April, 06:10 Uhr: Besonderes Milan-Angebot für Leon Goretzka? +++ Dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen wird, ist beschlossene Sache. Die Liste an angeblichen Interessenten ist lang, ein Klub will den deutschen Nationalspieler jetzt offenbar mit einem ganz speziellen Angebot locken. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, bietet die AC Mailand Goretzka einen Dreijahresvertrag an - eine unübliche Vorgehensweise bei einem 31-Jährigen. Damit soll dem Noch-Bayern-Profi Planungssicherheit verschafft werden, was ein entscheidender Faktor für die Verhandlungen sein soll. Zudem könnte Milan so die finanziellen Vorstellungen beider Seiten kombinieren. Laut Bericht stellt sich Goretzka ein Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro vor, Milan will nur fünf Millionen zahlen. Mit einem Dreijahresvertrag könnte der Klub die Gesamtsumme für Goretzka auf 15 Millionen Euro taxieren, was sogar mehr wäre als bei einem Zweijahresvertrag mit sieben Millionen Euro im Jahr. Goretzka selbst, so heißt es, wolle am liebsten in die Premier League wechseln. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Neben Milan sollen der FC Arsenal, Juventus Turin, AC-Stadtrivale Inter Mailand, die SSC Neapel, Fenerbahce und Atlético Madrid Goretzka auf dem Zettel haben.

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