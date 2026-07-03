ran Fußball So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern macht den zweiten hochkarätigen Transfer binnen weniger Tage perfekt. Von Eintracht Frankfurt wechselt Linksverteidiger Nathaniel Brown nach München.

Der FC Bayern München hat Nationalspieler Nathaniel Brown von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 23 Jahre alte Linksverteidiger einen Vertrag bis 2031. "Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört", kommentierte Sportvorstand Max Eberl den Transfer. Eberl weiter: "Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern."

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Brown kostet angeblich bis zu 55 Millionen Euro Der Transfer hatte sich bereits seit mehreren Wochen abgezeichnet, als Ablösesumme für den gebürtigen Amberger fließen Medienberichten zufolge bis zu 55 Millionen Euro nach Frankfurt. "Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", erklärt Brown. Er habe "immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl."