Bundesliga
FC Bayern München: Transfer von Nathaniel Brown offiziell - Vertrag bis 2031
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann
Videoclip • 01:09 Min
Der FC Bayern macht den zweiten hochkarätigen Transfer binnen weniger Tage perfekt. Von Eintracht Frankfurt wechselt Linksverteidiger Nathaniel Brown nach München.
Der FC Bayern München hat Nationalspieler Nathaniel Brown von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 23 Jahre alte Linksverteidiger einen Vertrag bis 2031.
"Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört", kommentierte Sportvorstand Max Eberl den Transfer.
Eberl weiter: "Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern."
Fußball-Videos
ran Fußball
So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann
Videoclip • 01:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Spanien schlägt tapferen ÖFB! Netz zieht über DFB-Team her
Videoclip • 02:11 Min
ran Fußball
WM 2026 - Kemme fordert DFB-Umdenken: "Bunter und internationaler"
Videoclip • 03:09 Min
Brown kostet angeblich bis zu 55 Millionen Euro
Der Transfer hatte sich bereits seit mehreren Wochen abgezeichnet, als Ablösesumme für den gebürtigen Amberger fließen Medienberichten zufolge bis zu 55 Millionen Euro nach Frankfurt.
"Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", erklärt Brown.
Er habe "immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl."
Zweiter Toptransfer nach Saibari
Brown wurde im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg ausgebildet und wechselte im Sommer 2024 nach Frankfurt. Dort gelang ihm in der abgelaufenen Saison der Durchbruch, weshalb er auch den Sprung in den WM-Kader schaffte. Beim Turnier in Nordamerika kam er in drei der vier deutschen Spiele von Beginn an zum Einsatz.
Der Transfer von Brown ist die zweite hochkarätige Neuverpflichtung des Rekordmeisters binnen weniger Tage. Zuvor hatten die Bayern bereits den Transfer von Marokkos WM-Star Ismael Saibari verkündet, der von der PSV Eindhoven kommt.
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
FC Bayern: Wird Palhinha zum Problem?
Bundesliga
Klopp gesteht: Diese zwei Weltstars hätte er beinahe zum BVB geholt
Bundesliga
Bundesliga-Spielplan: Die Highlights der Hinrunde
Bundesliga
Brown folgt auf Saibari: FC Bayern sendet unmissverständliche Signale
Bundesliga
Bremen-Rückkehr? Entscheidung bei Füllkrug wohl gefallen
Bundesliga
Bundesliga-Spielplan raus! Dann spielt Bayern gegen Dortmund