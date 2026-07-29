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Die unerlaubte Nebentätigkeit des ehemaligen Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter beim FC Bayern München bleibt ohne Konsequenzen.

Der frühere Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter war in unerlaubter Nebentätigkeit beim FC Bayern München tätig. Das Dienstvergehen bleibt aber ohne Strafe.

Das ist das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens, wie die Regierung von Oberbayern in einer Pressemitteilung verkündete.

So habe man das Verfahren gegen Reiter hinsichtlich seiner "vergüteten, aber nicht genehmigten Tätigkeit im Verwaltungsbeirat des FC Bayern Münchne e.V und im Aufsichtsrat der FC Bayern München AG eingestellt", heißt es von der Behörde.

Und weiter: "Eine Disziplinarmaßnahme wurde nicht beantragt, da es sich um ein Dienstvergehen von geringerer Schwere handelt und gegen Ruhestandsbeamte Disziplinarmaßnahmen in solchen Fällen gesetzlich allgemein unzulässig sind."