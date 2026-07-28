ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Bleibt Olise? Dreesen bezieht Stellung Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht in Bezug auf die Gerüchte um Michael Olise und Luis Diaz Klartext und zieht ein persönliches WM-Fazit.

Bayern-Star Michael Olise hat bei der WM starke Leistungen gezeigt und damit die Gerüchteküche weiter angeheizt. Insbesondere die Spekulationen bezüglich eines möglichen Wechsels zu Real Madrid hielten sich hartnäckig. Im Rahmen einer Veranstaltung im PresseClub München, bei der auch ran vertreten war, erteilte Jan-Christian Dreesen einem Olise-Abgang jedoch eine endgültige Absage. "Es ist erstaunlich, was so alles verbreitet werden kann, wenn man selber weiß, was die Wahrheit ist", wunderte der 58-Jährige sich über die immer wieder aufflammenden Gerüchte. "Das ist völlig irre": Bayern-Ticketanfragen gehen durch die Decke Darauf angesprochen, was denn die Wahrheit sei, antwortete der Bayern-Vorstandschef gelassen: "Dass wir keinen Anruf bekommen haben". Selbiges gelte auch für die anderen Kommunikationswege. Auf die Nachfrage, ob Olise denn bleibe, beließ es Dreesen zunächst bei einem kurzen aber klaren "Natürlich", ehe er weiter ausführte: "Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Frage gestellt bekommen habe aus dem Freundeskreis. Das zeigt, wie unglaublich sich die Menschen damit identifizieren - zum einen mit uns als Klub, aber auch wie sehr dieser Spieler ein Spieler des FC Bayern ist. Ich habe keinen einzigen gehabt, der gesagt hat, dass wir ihn für 200 Millionen Euro verkaufen müssen", verdeutlichte der Bayern-Boss.

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Dreesen lobt die WM-Performance der Bayern-Stars Während Olise bei der WM über weite Strecken geglänzt hat, lief es für andere Bayern-Stars nicht unbedingt nach Plan. Ein negatives Fazit wollte Dreesen allerdings nicht fällen. Vielmehr versuchte er, die positiven Aspekte herauszustellen. "Ich bin erstmal froh, dass die meisten, außer Lennart Karl, ohne größere Pausen nach Hause gekommen sind oder nach Hause kommen werden", zeigte sich der CEO mit dem Verweis auf die hohe Anzahl an Bayern-Spielern bei der WM erleichtert. Matthäus nimmt Musiala in die Pflicht: "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr" Und weiter: "Ich glaube, unsere Spieler haben es überwiegend ganz gut gemacht", beurteilte er die Leistungen. Sein Herz habe bei den Spielen von England für Harry Kane und bei den Spielen von Frankreich für Olise und Dayot Upamecano geschlagen, die als letzte Bayern-Stars im Turnier vertreten waren. Das Trio scheiterte jedoch im Halbfinale, weshalb erstmals seit 1978 kein Bayern-Profi im Finale stand. Dennoch sprach Dreesen nochmals ein Lob aus: "Wir können zufrieden sein als Klub und unsere Spieler haben es hervorragend gemacht. Wir hatten auch ein, zwei Spieler, die überrascht haben", stellte er klar, ohne dabei aber konkret auf Namen einzugehen.

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Wir wären ja auch blöd. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen über Diaz-Gerüchte

FC Bayern: Dreesen betont die Wichtigkeit von Luis Diaz Dreesen ging im Anschluss jedoch speziell auf Luis Diaz ein. "Er hat in Kolumbien einen Heldenstatus, sodass sogar die Familiengeschichte aufgearbeitet wurde. Das sind ja die Geschichten, die zu so einer WM gehören und vielen nicht so präsent sind. Deswegen ist das wertvoll", argumentierte er. Diaz ist derzeit der einzige Bayern-Profi aus Südamerika und somit auch aus Marketing-Gründen ein ganz entscheidender Faktor, da er einen anderen - und nicht unwichtigen - Markt bedient. Derzeit gibt es jedoch auch bei ihm Wechselgerüchte, jedoch haben die Bayern laut Informationen der "L' Equipe" kein Interesse, den Linksaußen zu verkaufen. FC Bayern: Das ist Eberls größte Aufgabe "Auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes", berichtete Dreesen auf die Gerüchte angesprochen. "Wir wären ja auch blöd, wir haben so eine gute Mannschaft. Lasst sie spielen, lasst sie Tore schießen", schob er einem Verkauf des 29-Jährigen ebenfalls einen Riegel vor. Auch interessant: FC Bayern vs. FC Rottach-Egern live: Hier läuft das Testspiel am Tegernsee im Stream - gibt es noch Tickets?

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