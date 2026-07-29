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Neymar beendet Karriere in der Nationalmannschaft - mehr Scorer-Punkte als Spiele
Aktualisiert:von Luis Woppmann
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Bereits nach dem Ausscheiden hatte Neymar seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft angekündigt, jetzt hat er es erneut bestätigt. Die 1:2-Niederlage gegen Norwegen im WM-Achtelfinale war das letzte Länderspiel des Superstars.
Neymar hat seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft erneut bestätigt.
Der 34-Jährige hat nach dem 4:2-Sieg seines Klubs Santos gegen Universidad Central in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erklärt, dass er nicht mehr für die "Selecao" auflaufen werde.
"Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei. Ich habe Geschichte geschrieben, ich war sehr glücklich, ich habe mein Blut, mein Leben gegeben. Ich habe immer für das gelbe Trikot gekämpft, aber jetzt möchte ich das nicht mehr", so Neymar.
Bereits kurz nach dem Ausscheiden gegen Norwegen hatte der Brasilianer seinen Rücktritt angekündigt: "Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört."
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WM sollte für Neymar Belohnung seines Leidenswegs sein
Die Weltmeisterschaft war für den Superstar ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem er sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 bestritten hatte, wurde er für den endgültigen WM-Kader nominiert.
Als Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti seinen Namen auf der Pressekonferenz der Kadervorstellung bekannt gab, brach Jubel im Saal und im ganzen Land aus. Auch Neymar selbst nahm die Nachricht mit Tränen war.
Für ihn war die Nominierung die Belohnung für einen langen Leidensweg, den er seit seinem Weggang von PSG hinter sich hatte. Nachdem er zur Saison 2023/24 in die saudi-arabische Liga zu Al Hilal wechselte, riss er sich während eines Länderspieles das vordere Kreuzband.
Als er Ende 2024 zurückkehrte, verletzte er sich kurz darauf am Oberschenkel. Trainer Jorge Jesus erklärte später, dass Neymar nicht mehr das körperliche Niveau habe, das der Verein benötige. Daher wurde er nicht mehr für die Liga registriert. Insgesamte bestritt er nur sieben Spiele für den Verein aus Riad.
Anschließend wechselte der Superstar zurück zu seinem Heimatverein FC Santos, wo er zwar nicht an seine alte Form anknüpfen konnte, aber zumindest Spielminuten sammelte und solide Leistungen zeigte.
Ancelotti hatte den 34-Jährigen dennoch nicht zu den letzten Testspielen vor dem Turnier mitgenommen, da er noch nicht bei 100 Prozent sei. Das änderte sich vermeintlich in den folgenden Wochen, denn der Italiener nahm Superstar doch noch mit zur WM 2026.
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Rekordtorschütze Neymar geht mit Fabelzahlen
Das Turnier wurde allerdings sowohl für Neymar als auch für Brasilien zu einer großen Enttäuschung. Wegen anhaltender Wadenprobleme kam der 34-Jährige erst im letzten Gruppenspiel gegen Schottland zu einem Kurzeinsatz.
Im Sechzehntelfinale musste er die gesamte Spielzeit von der Bank zuschauen, ehe er gegen Norwegen rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Neymar erzielte zwar einen späten Elfmetertreffer, konnte aber das Ausscheiden im Achtelfinale nicht mehr verhindern.
Insgesamt nahm Neymar an vier Weltmeisterschaften teil, weiter als bis zum Halbfinale 2014 gegen Deutschland kam Brasilien dabei jedoch nie. Die Partie verpasste Neymar verletzt und musste die legendäre 1:7-Niederlage hilflos von außen betrachten.
2018 schied das Team im Viertelfinale mit 1:2 gegen Belgien aus, 2022 war ebenfalls im Viertelfinale Schluss, damals unterlagen sie Kroatien im Elfmeterschießen.
In 130 Länderspielen kommt der ehemalige Barcelona- und PSG-Spieler auf 80 Tore und 59 Vorlagen und kommt damit auf mehr Scorer-Punkte als Partien.
Er beendet seine Karriere bei der "Selecao" als Rekordtorschütze.
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Neymar will sich voll auf Santos konzentrieren
Künftig will sich der 34-Jährige voll auf den Rest seiner Vereinskarriere konzentrieren. Beim FC Santos hat er noch einen Vertrag bis Ende 2026. Im Februar hatte er gesagt, dass er seine Karriere dann möglicherweise ganz beenden könnte.
"Ich weiß nicht, was von nun an passieren wird, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht", sagte er damals gegenüber dem brasilianischen Online-Sender "Caze". "Vielleicht möchte ich mich im Dezember zurückziehen. Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr."
Zuletzt hatte es allerdings Kontroversen um sein Auftreten beim Verein gegeben. Demnach soll er beim 2:2-Unetschieden in der Liga gegen Chapecoense wohl gleich zwei seiner Teamkollegen in der Kabine angegangen sein.
Laut "Globo Esporte" beschimpfte er unter anderem den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler Gabriel Bontempo als "Scheiße" und fügte an, dieser werde in der kommenden Spielzeit nur in der zweitklassigen Serie B kicken.
Neymar meldete sich daraufhin auf Instagram und bezeichnete die Anschuldigungen als falsch: "Ich habe Berichte gelesen, wonach ich die jüngeren Spieler in der Umkleidekabine heftig kritisiert hätte, was eine glatte Lüge ist. Wer auch immer diese Geschichte in Umlauf bringt, bitte hört damit auf. Tut das nicht. Lügt nicht."
Und weiter: "Fragt jeden, der in diesem Raum war", fuhr er fort. "Wir haben das gesamte Team in die Pflicht genommen. Wir sind ehrgeizig und wollen gewinnen. Aber niemand hat sich über die jungen Spieler lustig gemacht. Ich werde es nicht dulden, dass Leute so etwas behaupten."
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