FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Fünf Fünfer und zwei Zweier - FCB-Noten

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München verhindert dank Michael Olise in letzter Sekunde eine Blamage gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. Noten und Einzelkritik des FCB.

Jonas Urbig Der Ersatzkeeper ersetzt wie angekündigt Manuel Neuer. Sieht bei den Gegentoren durch Zivzivadze (22.) und vor allem Dinkci (31.) unglücklich aus. Verhindert nach der Pause mit einer Glanzparade gegen Schimmer das 2:3 (68.), bei Zivzivadzes Traumtor jedoch machtlos (77.). ran-Note: 4

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Josip Stanisic Der Kroate ist einer von nur vier Spielern, die auch beim 4:5 in Paris in der Startelf standen. Bekommt defensiv wie offensiv aber kaum Zugriff und macht zur Halbzeit Platz. ran-Note: 5

Min-Jae Kim Der Südkoreaner rückt anstelle von Upamecano in die Anfangsformation und zeigt nicht zum ersten Mal zu viele Unaufmerksamkeiten. Vor allem vor dem 0:1, als er Zivzivadze aus dem Auge verliert. Verpasst nach der Pause knapp das 2:2 (56.). Läuft dann bei Zivzivadzes Tor zum 2:3 nur nebenher, statt Olise zur Hilfe zu kommen. ran-Note: 5

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Jonathan Tah Der Abwehrchef und Aushilfs-Kapitän räumt alles weg, was auf ihn zukommt. Zeigt aber erneut Schwächen, wenn der Gegner das Spiel schnell macht. Vor dem 0:2 orientierungslos, als Dinkci in seinem Rücken entwischt. Nach der Pause dann stabiler, aber beim Gegenstoß zum 2:3 läuft auch er nur hinterher. Macht danach Platz für Davies. ran-Note: 4

Hiroki Ito Als linker Verteidiger auf seiner Seite wenig gefordert, geht daher immer wieder mit nach vorne - wo er aber auch technische Defizite zeigt. Sein 18-Meter-Schuss geht knapp vorbei (20.). Rückt nach Tahs Auswechsung in die Innenverteidigung. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Auch der Youngster darf wieder von Beginn an ran. Bekommt aber keine Ordnung ins Münchner Spiel gegen den Ball und setzt auch kaum Akzente nach vorne. Macht zur Pause Platz für Kimmich. ran-Note: 5

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Konrad Laimer Der Österreicher muss mangels offensiver Alternativen in der ersten Halbzeit als Linksaußen ran und fremdelt merklich mit der ungewohnten Rolle. Nach der Pause dann für Stanisic rechts hinten, wo er besser in der Partie ist. Allerdings ohne Effekt nach vorne, und hinten fällt über seine Seite das 2:3. ran-Note: 4

Leon Goretzka Der Mittelfeldspieler agiert bis zum 0:2 sehr passiv und hat seinen Anteil am Rückstand. Wacht dann aber auf. Setzt einen Freistoß aus guter Position in die Mauer (34.), um es drei Minuten später mit einem Traumtor aus 18 Metern wesentlich besser zu machen. Ist dann auch nach dem Wechsel nach Olises Ecke zur Stelle und markiert den Ausgleich (57.). Sein erster Doppelpack seit dem 3:2 gegen Wolfsburg im Januar 2025. Verpasst mit einem 25-Meter-Schuss knapp das 3:3 (79.). ran-Note: 2 Kommentar: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern gegen PSG nicht reichen

Bara Sapoko Ndiaye Viertes Bundesligaspiel für den 18-Jährigen und zweiter Startelfeinsatz, kann aber wie schon in Mainz nicht überzeugen. Findet kaum ins Spiel und muss ebenfalls zur Halbzeit weichen. ran-Note: 4

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Jamal Musiala Der 23-Jährige ist wie schon gegen PSG weit von einstiger Bestform entfernt. Ihm gelingt in der Vorwärtsbewegung fast nichts. Wird auch in der Pause ausgewechselt. ran-Note: 5

Nicolas Jackson Der Senegalese kann seine Chance nicht nutzen, für mehr Einsatzzeit zu werben. In der Sturmspitze unauffällig und ungefährlich, auch nach der Pause. ran-Note: 5

Joshua Kimmich (ab 46. Minute) Der DFB-Spielführer kommt zur zweiten Hälfte für Pavlovic und übernimmt sofort seine Rolle als Ballverteiler und Antreiber. Pech, dass sein 20-Meter-Kracher kurz vor dem 2:3 nur an den Pfosten geht. ran-Note: 3

Michael Olise (ab 46. Minute) Der Shootingstar aus Frankreich belebt das Bayern-Angriffsspiel spürbar, nicht nur wegen seiner Ecke vor Goretzkas 2:2. Kommt aber zu selten in Abschlusssituationen und zielt bei seiner besten Gelegenheit in der regulären Spielzeit knapp am Tor vorbei (65.). Doch in der wirklich letzten Sekunde der Partie trifft er aus 25 Metern doch noch zum 3:3, weil sein Pfostentreffer vom Rücken des starken Gästekeepers Ramaj ins Netz rollt. ran-Note: 2

Luis Diaz (ab 46. Minute) Der Kolumbianer sorgt ebenfalls über links für merklich mehr Wirbel als zuvor und hat mehrere gute Szenen, scheitert aber immer wieder im Abschluss (52., 74.). ran-Note: 3

Harry Kane (ab 46. Minute) Der Torjäger lässt sich meist etwas fallen, um Jackson den Platz in der Sturmspitze zu überlassen. Beraubt sich damit aber etwas seiner Stärken, weil er so kaum zu Torchancen kommt. Seine beste Möglichkeit ist daher auch eigentlich eine Flanke, die knapp vorbeigeht (55.). ran-Note: 4