Fußball
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Fünf Fünfer und zwei Zweier - FCB-Noten
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis"
Videoclip • 02:04 Min
Der FC Bayern München verhindert dank Michael Olise in letzter Sekunde eine Blamage gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. Noten und Einzelkritik des FCB.
Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar
Bayern München hat eine schwache Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Paris St. Germain hingelegt.
Der auf sieben Positionen veränderten Mannschaft von Vincent Kompany gelang in der heimischen Allianz Arena erst in der zehnten Minute (!) der Nachspielzeit das 3:3 (1:2) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim, wodurch die Gäste Big Points im Abstiegskampf knapp verpassten.
ran hat die Noten und Einzelkritik des FCB.
Jonas Urbig
Der Ersatzkeeper ersetzt wie angekündigt Manuel Neuer. Sieht bei den Gegentoren durch Zivzivadze (22.) und vor allem Dinkci (31.) unglücklich aus. Verhindert nach der Pause mit einer Glanzparade gegen Schimmer das 2:3 (68.), bei Zivzivadzes Traumtor jedoch machtlos (77.). ran-Note: 4
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Josip Stanisic
Der Kroate ist einer von nur vier Spielern, die auch beim 4:5 in Paris in der Startelf standen. Bekommt defensiv wie offensiv aber kaum Zugriff und macht zur Halbzeit Platz. ran-Note: 5
Min-Jae Kim
Der Südkoreaner rückt anstelle von Upamecano in die Anfangsformation und zeigt nicht zum ersten Mal zu viele Unaufmerksamkeiten. Vor allem vor dem 0:1, als er Zivzivadze aus dem Auge verliert. Verpasst nach der Pause knapp das 2:2 (56.). Läuft dann bei Zivzivadzes Tor zum 2:3 nur nebenher, statt Olise zur Hilfe zu kommen. ran-Note: 5
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 03.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 03.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball
Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream
125 MinBald verfügbar
Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball
Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream
125 Min
Jonathan Tah
Der Abwehrchef und Aushilfs-Kapitän räumt alles weg, was auf ihn zukommt. Zeigt aber erneut Schwächen, wenn der Gegner das Spiel schnell macht. Vor dem 0:2 orientierungslos, als Dinkci in seinem Rücken entwischt. Nach der Pause dann stabiler, aber beim Gegenstoß zum 2:3 läuft auch er nur hinterher. Macht danach Platz für Davies. ran-Note: 4
Hiroki Ito
Als linker Verteidiger auf seiner Seite wenig gefordert, geht daher immer wieder mit nach vorne - wo er aber auch technische Defizite zeigt. Sein 18-Meter-Schuss geht knapp vorbei (20.). Rückt nach Tahs Auswechsung in die Innenverteidigung. ran-Note: 4
Aleksandar Pavlovic
Auch der Youngster darf wieder von Beginn an ran. Bekommt aber keine Ordnung ins Münchner Spiel gegen den Ball und setzt auch kaum Akzente nach vorne. Macht zur Pause Platz für Kimmich. ran-Note: 5
Neueste Bundesliga-Videos
Konrad Laimer
Der Österreicher muss mangels offensiver Alternativen in der ersten Halbzeit als Linksaußen ran und fremdelt merklich mit der ungewohnten Rolle. Nach der Pause dann für Stanisic rechts hinten, wo er besser in der Partie ist. Allerdings ohne Effekt nach vorne, und hinten fällt über seine Seite das 2:3. ran-Note: 4
Leon Goretzka
Der Mittelfeldspieler agiert bis zum 0:2 sehr passiv und hat seinen Anteil am Rückstand. Wacht dann aber auf. Setzt einen Freistoß aus guter Position in die Mauer (34.), um es drei Minuten später mit einem Traumtor aus 18 Metern wesentlich besser zu machen. Ist dann auch nach dem Wechsel nach Olises Ecke zur Stelle und markiert den Ausgleich (57.). Sein erster Doppelpack seit dem 3:2 gegen Wolfsburg im Januar 2025. Verpasst mit einem 25-Meter-Schuss knapp das 3:3 (79.). ran-Note: 2
Bara Sapoko Ndiaye
Viertes Bundesligaspiel für den 18-Jährigen und zweiter Startelfeinsatz, kann aber wie schon in Mainz nicht überzeugen. Findet kaum ins Spiel und muss ebenfalls zur Halbzeit weichen. ran-Note: 4
Jamal Musiala
Der 23-Jährige ist wie schon gegen PSG weit von einstiger Bestform entfernt. Ihm gelingt in der Vorwärtsbewegung fast nichts. Wird auch in der Pause ausgewechselt. ran-Note: 5
Nicolas Jackson
Der Senegalese kann seine Chance nicht nutzen, für mehr Einsatzzeit zu werben. In der Sturmspitze unauffällig und ungefährlich, auch nach der Pause. ran-Note: 5
Joshua Kimmich (ab 46. Minute)
Der DFB-Spielführer kommt zur zweiten Hälfte für Pavlovic und übernimmt sofort seine Rolle als Ballverteiler und Antreiber. Pech, dass sein 20-Meter-Kracher kurz vor dem 2:3 nur an den Pfosten geht. ran-Note: 3
Michael Olise (ab 46. Minute)
Der Shootingstar aus Frankreich belebt das Bayern-Angriffsspiel spürbar, nicht nur wegen seiner Ecke vor Goretzkas 2:2. Kommt aber zu selten in Abschlusssituationen und zielt bei seiner besten Gelegenheit in der regulären Spielzeit knapp am Tor vorbei (65.). Doch in der wirklich letzten Sekunde der Partie trifft er aus 25 Metern doch noch zum 3:3, weil sein Pfostentreffer vom Rücken des starken Gästekeepers Ramaj ins Netz rollt. ran-Note: 2
Luis Diaz (ab 46. Minute)
Der Kolumbianer sorgt ebenfalls über links für merklich mehr Wirbel als zuvor und hat mehrere gute Szenen, scheitert aber immer wieder im Abschluss (52., 74.). ran-Note: 3
Harry Kane (ab 46. Minute)
Der Torjäger lässt sich meist etwas fallen, um Jackson den Platz in der Sturmspitze zu überlassen. Beraubt sich damit aber etwas seiner Stärken, weil er so kaum zu Torchancen kommt. Seine beste Möglichkeit ist daher auch eigentlich eine Flanke, die knapp vorbeigeht (55.). ran-Note: 4
Alphonso Davies (ab 77. Minute)
Der zuletzt etwas angeschlagene Kanadier ersetzt Tah in der Schlussphase, um zusammen mit Diaz noch mal Druck über links zu machen. Hat aber keine nennenswerte Szene mehr. ran-Note: Ohne Bewertung
Mehr aus der Bundesliga
Bundesliga
Kommentar: Diese Defensivleistung wird gegen PSG nicht reichen
Bundesliga
Olise mit Dusel: Bayern rettet Remis gegen tapferen FCH
Bundesliga
Laimer-Verlängerung hakt: FCB-Boss Eberl über die Probleme
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim: Bundesliga heute live im TV, Stream und Ticker - Aufstellungen da
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream und Liveticker
Bundesliga
Wilds Remis im CL-Duell: VfB entreißt TSG den Sieg