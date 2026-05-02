ran Fußball Bundesliga Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Cheftrainerin Marie-Louise Eta hat mit Union Berlin das erste Erfolgserlebnis ihrer Ära feiern können. Dabei bewiesen die Köpenicker viel Moral im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.

Köln verspielt vorzeitigen Klassenerhalt Der FC verspielte derweil die fast sichere Rettung. Mit 32 Punkten steht die Mannschaft von René Wagner derzeit einen Punkt hinter Union und hat vorerst sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Im hitzigen Duell um den Klassenerhalt brachten Ex-Unioner Marius Bülter (33.) und Said El Mala (61.) die Kölner in Führung, ehe Tom Rothe (73.) und Livan Burcu (89.) spät für Berlin antworteten. Eta hatte vor dem Spiel betont, dass ihre Mannschaft "nicht von Beginn an komplett den Kopf verlieren und nur ins offene Feuer gehen" dürfe. "Wir müssen auch schlau spielen und einen kühlen Kopf bewahren", sagte die Trainerin. Genau das setzten die Berliner zunächst um. Beide Teams tasteten sich ab, klare Torchancen blieben Mangelware. Zwar verzeichneten die Kölner mehr Ballbesitz, fanden jedoch kaum Wege in den gegnerischen Strafraum.

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Gäste treffen entgegen des Spielverlaufs Die erste wirklich zwingende Gelegenheit gehörte Union: Ein abgeblockter Ball landete bei Aljoscha Kemlein, der aus der Distanz unbedrängt knapp rechts am Tor vorbeischoss (23.). Erst nach einer Trinkpause bei sommerlichen 26 Grad in Berlin kam Union zunehmend besser ins Spiel. Doch trotz dieser Phase der Überlegenheit gingen die Kölner in Führung: El Mala und Jakub Kaminski kombinierten sich sehenswert nach vorne, Kaminski legte quer auf Luca Waldschmidt. Der bewies Übersicht und spielte weiter auf den Ex-Unioner Bülter, der aus rund 20 Metern traumhaft abzog und seine Mannschaft in Führung brachte. Kurz vor der Pause (41.) stand Köln sogar vor dem Doppelschlag: Kaminski dribbelte sich durch die Berliner Abwehr, sein Abschluss hätte von Waldschmidt nur noch eingeschoben werden müssen – doch Diogo Leite klärte in letzter Sekunde.

Rothe und Burcu sorgen für die Union-Wende Nach der Pause starteten die Gäste besser. Eine Hereingabe von El Mala verpasste Kaminski (50.) nur knapp. Union zeigte sich in allen Belangen zu ungenau, in der Verteidigung fehlte die nötige Konsequenz und im Angriff die Zielstrebigkeit. Das bestraft Köln schließlich erneut. El Mala lief sich im Strafraum frei und erhöhte ohne Probleme. Durch die Alte Försterei hallte immer wieder der Ruf der Fans "Aufwachen". Nach einer Ecke von Christopher Trimmel traf Rothe per Kopf zum Anschluss. Dann setzte Burcu den umjubelten Schlusspunkt.

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