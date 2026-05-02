ran Fußball Bundesliga Frank Schmidt bewundert Vincent Kompany: "Das schätze ich sehr" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern hat einen späten Punkt gegen den Tabellenletzten aus Heidenheim geholt.

Goretzka-Doppelpack reicht nicht Doch erneut war es Goretzka, der ausglich (57.). Als die Bayern drängten, schlug erneut Siwsiwadse mit einem Kunstschuss zu. Ein Eigentor von FCH-Torhüter Diant Ramaj (90.+10) rettete den Bayern spät jedoch noch das Remis. Kompany veränderte sein Team mit Blick auf Mittwoch auf sieben Positionen. Schon vergangene Woche hatte der Bayern-Coach in Mainz acht Wechsel in seiner Startelf vorgenommen, was beinahe schiefgegangen wäre (4:3 nach 0:3). Der FCH kämpfte indes um seine kleine Chance auf den Klassenerhalt. Schmidt gab sich wie immer trotz der Mammutaufgabe kämpferisch. Es gebe "nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem Spiel schon irgendwas abschenkt. Das sind nicht wir", sagte er.

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