ran Fußball WM 2026: Kane wie Messi! Klopp sieht "perfektes WM-Spiel" Videoclip • 04:23 Min Link kopieren Teilen

Michael Olise spielt derzeit eine herausragende WM 2026 für Frankreich. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über einen möglichen Abgang vom FC Bayern München. Wie wahrscheinlich ist das?

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Michael Olise: Die Chronologie der unruhigen jüngsten Wochen Ein Stück weit trägt sicherlich auch das Sommerloch im Vereinsfußball dazu bei, dass sich die Meldungen überschlagen. Der "kicker" berichtete zunächst davon, dass es im Januar einen ersten Annäherungsversuch des FC Bayern für eine Verlängerung gab, den Olise abgelehnt habe. Auch "Sky" berichtete davon, dass man ihn zu einem der Topverdiener in München machen wolle, es bisher aber keine Anzeichen für ernsthafte Gesprächsbereitschaft gebe. FC Bayern München: Nathaniel Brown wechselt zum FCB - Vertrag bis 2031 Daraufhin entstand erste Unruhe. Nahezu parallel wurde auch die spanische Presse unruhig. Rund um die Ankündigung von Real Madrids Präsident Florentino Perez, dass er bei einer Wiederwahl einen Superstar für 150 Millionen Euro verpflichten wolle, wurde berichtet, dass damit Olise gemeint sei. Doch Real bestätigte kurz darauf offiziell, exakt diese Summe für Julian Alvarez geboten zu haben. Stadtrivale Atletico lehnte jedoch ab. Die Gerüchte um Olise nahmen nicht ab, und so sahen sich die Königlichen sogar gezwungen, offiziell Abstand davon zu nehmen, um das gute Verhältnis zu den Bayern zu betonen. Trotzdem gingen die Spekulationen weiter. Die "AS" will nun erfahren haben, dass man in München an einem Verbleib zweifeln würde und Real Madrid reizvoll für den Spieler sei, der zumindest mal ein Gespräch über die Zukunft mit dem FC Bayern suchen wolle.

FC Bayern: Wie realistisch ist der Abgang von Olise? Doch wie realistisch ist das alles? Fakt ist, dass die Situation für den FC Bayern im Moment sehr entspannt scheint. Der Vertrag des Spielers läuft noch bis 2029, es gibt keine Ausstiegsklausel und die Verantwortlichen betonten mehrfach, dass sie den Franzosen nicht verkaufen wollen. Ein Abgang in diesem Sommer wäre daher sehr überraschend. Zumal der introvertierte Offensivspieler bisher nicht den Eindruck machte, dass er ein Spieler jener Sorte ist, die sich durch den Sommer streiken und auf Konfrontation gehen. Zudem bahnt sich so etwas auch sportlich kaum an. Olise ist gerade auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Mit Frankreich hat er beste Karten, sich schon jetzt als vielleicht sogar wichtigster Spieler des Teams zum Weltmeister zu krönen. Beim FC Bayern hat er ein perfektes Umfeld gefunden, um sich weiterzuentwickeln. In beiden Jahren unter Trainer Vincent Kompany machte er riesige Fortschritte, avancierte auch im Münchner Starensemble zum Schlüsselspieler. Es scheint, als wäre er perfekt integriert in der Mannschaft und als hätte er großen Spaß am Fußball und an der Mannschaft. Generell scheinen in München gerade viele Spieler zufrieden zu sein mit der Entwicklung. Der FC Bayern ist in Europa wieder dran an der Spitze. Klar ist aber auch, dass die Münchner dieses Niveau in der kommenden Saison bestätigen müssen – und dass ein Spieler wie Olise seine Karriere nicht ohne Champions-League-Titel beenden möchte.

Selbst ein unmoralisches Angebot wird den FCB wohl kaum beeindrucken Hat er das Gefühl, das wäre in München nicht möglich, wird er über einen Wechsel nachdenken. Im Moment deutet darauf aber wenig bis nichts hin. Bei allen Gerüchten ist es schwer vorstellbar, dass er nach dieser Saison glaubt, er könne mit dem FC Bayern nicht alles gewinnen. Ein Wechsel in diesem Sommer wäre deshalb eine große Überraschung. Selbst wenn ein Topklub ein sehr unmoralisches Angebot abgeben sollte. Der FC Bayern hat in der Vergangenheit selten bis nie seine besten Spieler abgegeben. Michael Ballack war in den 2000ern eine Ausnahme, als es für den FCB international nicht lief. Auch bei Robert Lewandowski könnte man argumentieren, dass er auf diese Liste gehört. Der Pole war jedoch auch schon in einem Alter, in dem man das Geld gerne mitgenommen hat. Darüber hinaus blieb man oft standhaft, wenn Klubs an die Tür klopften.

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