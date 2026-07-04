Bundesliga
FC Bayern München: Wie wahrscheinlich ist ein Abgang von Michael Olise wirklich?
Veröffentlicht:von Justin Kraft
ran Fußball
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Michael Olise spielt derzeit eine herausragende WM 2026 für Frankreich. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über einen möglichen Abgang vom FC Bayern München. Wie wahrscheinlich ist das?
Wenn Uli Hoeneß erstmal so richtig in Plauderlaune ist, dann greift er gern zu der einen oder anderen Spitze. Im März dieses Jahres verteilte er so eine nach England.
Damals gab es Gerüchte, dass der FC Liverpool bereit sei, 200 Millionen Euro für Michael Olise zu zahlen. "Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen", erklärte der Ehrenpräsident vom FC Bayern München damals auf dem KI-Festival "data:unplugged" in Münster.
Der Rekordmeister spiele für seine Fans "und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen". Auch Max Eberl machte mehrfach klar, dass Olise nicht verkäuflich sei.
"Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt", sagte der Sportvorstand damals der "Sport Bild". Aber Olise spielt gerade auch eine bockstarke Weltmeisterschaft. Im größten Schaufenster des Weltfußballs ist er mindestens der zweitbeste Spieler des Turniers. Was der Linksfuß auch im Achtelfinale mit Frankreich gegen Paraguay erneut beweisen kann (ab 23 Uhr im Liveticker).
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Nur bei Bayern-Kollege Harry Kane könnte man noch guten Gewissens behaupten, er sei genauso gut oder sogar noch einen Tick beeindruckender. Unabhängig von solchen Rankings steht Olise nun aber nochmal prominenter auf den Wunschzetteln der größten Klubs – und das sorgt derzeit für Schlagzeilen, Schlagzeilen und noch mehr Schlagzeilen.
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Michael Olise: Die Chronologie der unruhigen jüngsten Wochen
Ein Stück weit trägt sicherlich auch das Sommerloch im Vereinsfußball dazu bei, dass sich die Meldungen überschlagen. Der "kicker" berichtete zunächst davon, dass es im Januar einen ersten Annäherungsversuch des FC Bayern für eine Verlängerung gab, den Olise abgelehnt habe. Auch "Sky" berichtete davon, dass man ihn zu einem der Topverdiener in München machen wolle, es bisher aber keine Anzeichen für ernsthafte Gesprächsbereitschaft gebe.
Daraufhin entstand erste Unruhe. Nahezu parallel wurde auch die spanische Presse unruhig. Rund um die Ankündigung von Real Madrids Präsident Florentino Perez, dass er bei einer Wiederwahl einen Superstar für 150 Millionen Euro verpflichten wolle, wurde berichtet, dass damit Olise gemeint sei.
Doch Real bestätigte kurz darauf offiziell, exakt diese Summe für Julian Alvarez geboten zu haben. Stadtrivale Atletico lehnte jedoch ab. Die Gerüchte um Olise nahmen nicht ab, und so sahen sich die Königlichen sogar gezwungen, offiziell Abstand davon zu nehmen, um das gute Verhältnis zu den Bayern zu betonen.
Trotzdem gingen die Spekulationen weiter. Die "AS" will nun erfahren haben, dass man in München an einem Verbleib zweifeln würde und Real Madrid reizvoll für den Spieler sei, der zumindest mal ein Gespräch über die Zukunft mit dem FC Bayern suchen wolle.
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FC Bayern: Wie realistisch ist der Abgang von Olise?
Doch wie realistisch ist das alles? Fakt ist, dass die Situation für den FC Bayern im Moment sehr entspannt scheint. Der Vertrag des Spielers läuft noch bis 2029, es gibt keine Ausstiegsklausel und die Verantwortlichen betonten mehrfach, dass sie den Franzosen nicht verkaufen wollen.
Ein Abgang in diesem Sommer wäre daher sehr überraschend. Zumal der introvertierte Offensivspieler bisher nicht den Eindruck machte, dass er ein Spieler jener Sorte ist, die sich durch den Sommer streiken und auf Konfrontation gehen.
Zudem bahnt sich so etwas auch sportlich kaum an. Olise ist gerade auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Mit Frankreich hat er beste Karten, sich schon jetzt als vielleicht sogar wichtigster Spieler des Teams zum Weltmeister zu krönen. Beim FC Bayern hat er ein perfektes Umfeld gefunden, um sich weiterzuentwickeln.
In beiden Jahren unter Trainer Vincent Kompany machte er riesige Fortschritte, avancierte auch im Münchner Starensemble zum Schlüsselspieler. Es scheint, als wäre er perfekt integriert in der Mannschaft und als hätte er großen Spaß am Fußball und an der Mannschaft. Generell scheinen in München gerade viele Spieler zufrieden zu sein mit der Entwicklung.
Der FC Bayern ist in Europa wieder dran an der Spitze. Klar ist aber auch, dass die Münchner dieses Niveau in der kommenden Saison bestätigen müssen – und dass ein Spieler wie Olise seine Karriere nicht ohne Champions-League-Titel beenden möchte.
Selbst ein unmoralisches Angebot wird den FCB wohl kaum beeindrucken
Hat er das Gefühl, das wäre in München nicht möglich, wird er über einen Wechsel nachdenken. Im Moment deutet darauf aber wenig bis nichts hin. Bei allen Gerüchten ist es schwer vorstellbar, dass er nach dieser Saison glaubt, er könne mit dem FC Bayern nicht alles gewinnen.
Ein Wechsel in diesem Sommer wäre deshalb eine große Überraschung. Selbst wenn ein Topklub ein sehr unmoralisches Angebot abgeben sollte. Der FC Bayern hat in der Vergangenheit selten bis nie seine besten Spieler abgegeben. Michael Ballack war in den 2000ern eine Ausnahme, als es für den FCB international nicht lief.
Auch bei Robert Lewandowski könnte man argumentieren, dass er auf diese Liste gehört. Der Pole war jedoch auch schon in einem Alter, in dem man das Geld gerne mitgenommen hat. Darüber hinaus blieb man oft standhaft, wenn Klubs an die Tür klopften.
Michael Olise: Spannend wird es 2027
Dass Olise bisher kein Interesse gezeigt hat, seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern, ist ebenfalls keine sehr große Überraschung. Er ist 24, ihm steht die Welt offen und sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch recht lange. Warum also jetzt schon festlegen?
Bei den wenigsten Topklubs verlängern Spieler seines Kalibers derart früh vor dem Auslaufen des Vertrags. Das muss überhaupt keine Aussagekraft über seine Tendenz haben. Gleichzeitig ist es vollkommen unklar, was 2027 passiert. Das wird wohl auch davon abhängen, wie die Saison der Münchner verläuft.
Finanziell, so viel ist auch bekannt, zahlt der FC Bayern absolute Top-Gehälter in der europäischen Spitzenklasse. Daran sollte eine mögliche Verlängerung jedenfalls nicht scheitern. Wenn Olise den FCB irgendwann verlässt, dann wohl eher aus rein sportlichen Gründen – oder weil die aktuellen Berichte doch den berühmten Funken Wahrheit enthalten und ihn das weiße Trikot von Real Madrid reizt.
Für den Moment aber dürfte man sich in München zurücklehnen und bei all den Schlagzeilen etwas schmunzeln. Das wahrscheinlichste Szenario dürfte sein, dass Hoeneß bald mal wieder ein Interview gibt und in seiner Plauderlaune ein paar Spitzen verteilt, mit denen er den Gerüchten einen Riegel vorschieben möchte.
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